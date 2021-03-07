Николас Мадуро привился от коронавируса «Спутником V»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро привился от коронавиурса вакциной «Спутник V» российского производства, написал он в Twitter.

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Вместе с ним вакцинировалась его супруга Силия Флорес. «Этой вакциной мы привили большую часть нашего медицинского персонала», — сообщил глава государства.

Как сообщалось, Венесуэла 8 марта начнет вакцинацию от COVID-19 китайским препаратом Sinopharm. Об этом в ходе своего выступления сообщил президент страны Николас Мадуро. Кроме того, Мадуро выразил надежду начать массовую вакцинацию граждан Венесуэлы в апреле.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаМадуроВенесуэла
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