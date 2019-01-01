Ресурсы ЕГЭ подверглись хакерским атакам

Уточняется, что хакерские атаки не повлияли на обработку результатов прошедших Единых государственных экзаменов. На данный момент Рособрнадзор уже передал необходимые материалы по попыткам взлома ресурсов ЕГЭ в правоохранительные органы.

В ведомстве добaвили, средствa противодействия aтaке позволили сохрaнить рaботу серверов и доступ к ним для специaлистов Рособрнадзора и пользователей.

Ранее сообщалось, что в школе города Заречный Пензенской области на время проведения единого государственного экзамена в туалетах сняли двери. Такие меры были приняты, чтобы выпускники не смогли списать. Председатель межрегионального общественного движения «Национальный родительский Комитет» (НРК), член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Ирина Волынец назвала в беседе с НСН такие меры диверсией против страны и народа. Она отметила, что контроль и недоверие, которые демонстрируются детям со стороны педагогического состава, негативно отражаются на неокрепшей психике школьников.

