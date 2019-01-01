Родительский Комитет: ЕГЭ делает из выпускников преступников
Глава Национального родительского комитета прокомментировала НСН инцидент на ЕГЭ в Пензенской области.
В школе города Заречный Пензенской области на время проведения единого государственного экзамена в туалетах сняли двери. Такие меры были приняты, чтобы выпускники не смогли списать. О ситуации стало известно после жалоб школьников в соцсетях. По словам учеников, в туалете ни в одной кабинке не было двери. Кроме того, в помещении находились наблюдатели из городского департамента образования, которые должны были пресекать попытки школьников использовать шпаргалки. Одна из учениц опубликовала пост во «ВКонтакте», в котором заявила, что такие меры попадают под статью 137 УК «Нарушение неприкосновенности частной жизни».
Председатель межрегионального общественного движения «Национальный родительский Комитет» (НРК), член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Ирина Волынец назвала в беседе с НСН такие меры диверсией против страны и народа. Она отметила, что контроль и недоверие, которые демонстрируются детям со стороны педагогического состава, негативно отражаются на неокрепшей психике школьников.
«Это все больше становится похоже на диверсию против нашей страны и нашего народа. Это ужасно, когда дети, скажем, не знают, по какому адресу они будут сдавать экзамен. Собираются около школы, в которой они учатся и потом их чуть ли ни вслепую ведут в место проведения этого экзамена, при этом демонстрируя полное недоверие детям, семьям, родителям. Ребенок начинает чувствовать себя каким-то преступником и нарушителем уже априори. Это огромный стресс. Многие родители не понимают, какой вред от такого психологического напряжения в результате подготовки к экзаменам получают дети. Родители волнуются, переживают сами, передают это волнение детям, потому что те полностью впитывают все настроение в семье. Плюс учителя добавляют масло в огонь. Они заинтересованы, конечно же, в том, чтобы дети сдали ЕГЭ как можно лучше, потому что от этого зависит оценка эффективности учителя. Но при этом психологическое состояние ребенка оказывается за бортом. Хотя вот это самоощущение, самосознание ребенка – самое главное, что может быть на свете. Получается, что здесь знания и оценка этих знаний являются, в принципе, источником стресса и проблем. Даже те дети, которые учатся хорошо, понимают, что им это все в тягость. Недавно Васильева (Ольга Юрьевна Васильева, Министр просвещения России - прим.НСН) выступила с инициативой, что нам необходимо возвращать советскую систему образования. Полностью ее поддерживаю», - объяснила она.
Волынец также сообщила, что такая гонка за честными экзаменами становится порой абсурдной и приводить, в том числе, к отчаянным поступкам со стороны выпускников.
«Сегодняшние дети ходят в школу без удовольствия. С каждым годом процент детей, которым не нравится учиться повышается. Дети идут очень часто на какие-то страшные и роковые шаги из-за того, что они очень переживают по результатам ЕГЭ и ОГЭ. В Татарстане в прошлом году девочку заставили раздеться до нижнего белья, потому что кому-то показалось, что у нее какие-то с собой предметы. Детей не отпускают в туалет, их, как преступников, пропускают через металлоискатели. Это все очень плохо. Это заставляет детей чувствовать себя чуть ли ни преступниками. Ребенок, который знает, что ему не верят, не только испытывает колоссальный стресс, а уже в принципе эти экзамены хуже сдает. Мы все прекрасно знает, что чтобы ребенок сдал экзамены, бесполезно учить все последние дни. Наоборот психологи и адекватные учителя рекомендуют последние несколько дней перед экзаменом как раз отдохнуть, привести в порядок нервную систему, чтобы собраться и показать результат. А здесь получается, что ребенок уже проходя через все эти контрольно-пропускные мероприятия, впадает в состояние стресса. Для него это непривычная обстановка, для него это непривычные действия», - заключила собеседница НСН.
По словам главы Национального родительского комитета, многие из российских школьников заканчивают всего девять классов, лишь для того, чтобы избежать повторного стресса на ЕГЭ. Волынец пояснила, что дети готовы идти в любой колледж, главное – избежать еще одного такого экзамена.
«Родители очень переживают от того, что из года в год повышают эти меры безопасности. Система нам говорит, что предпринимает усилия, чтобы результат был максимально нейтральным и никто не смог подсказать. Но кому нужны результаты таким путем? Это психика и здоровье наших детей. Многие, кстати, дети уходят из школы после девятого класса, даже не определившись с профессией, и поступают в какие попало колледжи, потому что не хотят проходить через эту процедуру еще и в 11 классе, когда у них уже идет ЕГЭ. Да, нужны экзамены и после девятого класса и после 11. Да, нужна адекватная оценка знаний, которые получили школьники. Но то, что происходит сейчас – явный перебор», - рассказала она.
Ранее в пермской гимназии № 4 сделали разный проходной балл для девочек и мальчиков. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в эфире НСН назвал такое решение пермской гимназии крайне неудачным. Он сообщил, что сам буквально недавно награждал выпускников начальной школы и отметил равное количество девочек и мальчиков, которые были награждены дипломами об отличной успеваемости.
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