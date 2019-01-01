«Сексизм наоборот». Заслуженный учитель о дискриминации девочек в пермской гимназии
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в эфире НСН назвал инициативу пермской гимназии крайне неудачной.
В пермской гимназии № 4 сделали разный проходной балл для девочек и мальчиков. Выписку из решения приемной комиссии вывесили на стенде гимназии. Родители обратили внимание на то, что в ней указан разный проходной балл для мальчиков и девочек. Балл для девочек — 69,1, а для мальчиков — 65,7. Уточняется, что балл для мальчиков был занижен для гендерного баланса в классе. В список поступивших не вошло около 20 девочек, которые бы прошли конкурс, если бы для мальчиков балл не занизили, а для девочек — не завысили.
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в эфире НСН назвал такое решение пермской гимназии крайне неудачным. Он сообщил, что сам буквально недавно награждал выпускников начальной школы и отметил равное количество девочек и мальчиков, которые были награждены дипломами об отличной успеваемости.
«Считаю эту попытку крайне неудачной. Весь мировой опыт и все исследования опровергают неравенство, потому что и девочки, и мальчики развиваются гетерохронно, то вверх, то вниз. Такое решение может вызвать очень большое социальное напряжение. На каком основании происходит этот сексизм наоборот? Такие псевдоновации, основанные на каком-то приблизительном представлении, на мой взгляд, достаточно опасны. Это очень поверхностный подход. Все меняется. И девочки неодинаковые, и мальчики неодинаковые. Каждая школа, конечно, достаточно автономна, там свои традиции. Я не за то, чтобы снимать с работы какого-то директора. Просто это все нужно обсуждать. Кроме того, сегодня директор не всевластен. Существует управляющий совет школы, куда входят и родители, и старшеклассники, и представители всяких спонсорских структур. Мне кажется, что здесь речь идет о превышении полномочий директора», - рассказал собеседник НСН.
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