«Сексизм наоборот». Заслуженный учитель о дискриминации девочек в пермской гимназии

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в эфире НСН назвал такое решение пермской гимназии крайне неудачным. Он сообщил, что сам буквально недавно награждал выпускников начальной школы и отметил равное количество девочек и мальчиков, которые были награждены дипломами об отличной успеваемости.

«Считаю эту попытку крайне неудачной. Весь мировой опыт и все исследования опровергают неравенство, потому что и девочки, и мальчики развиваются гетерохронно, то вверх, то вниз. Такое решение может вызвать очень большое социальное напряжение. На каком основании происходит этот сексизм наоборот? Такие псевдоновации, основанные на каком-то приблизительном представлении, на мой взгляд, достаточно опасны. Это очень поверхностный подход. Все меняется. И девочки неодинаковые, и мальчики неодинаковые. Каждая школа, конечно, достаточно автономна, там свои традиции. Я не за то, чтобы снимать с работы какого-то директора. Просто это все нужно обсуждать. Кроме того, сегодня директор не всевластен. Существует управляющий совет школы, куда входят и родители, и старшеклассники, и представители всяких спонсорских структур. Мне кажется, что здесь речь идет о превышении полномочий директора», - рассказал собеседник НСН.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что около половины россиян выбирают работу не по профилю. Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова рассказала НСН, что в России действительно существует проблема с профессиональным определением. По мнению профессора, решать эту проблему необходимо со школьной скамьи, нужно информировать учеников и их родителей о востребованных профессиях и распознавать таланты ребенка в раннем возрасте.

