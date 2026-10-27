Выступая на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве, он отметил, что попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка имеют серьёзные последствия - это «запредельные издержки для иностранных конечных потребителей газа».

«Вы знаете, в России есть такая поговорка: не рой другому яму, а то сам в неё попадёшь. Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза», - цитирует главу государства RT.

Ранее Путин заявил, что Россия находится на первом месте в мире по запасам природного газа, и на втором - по его добыче, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

