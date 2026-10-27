Уход в минус: Почему повысят тарифы виртуальных мобильных операторов
Виртуальные провайдеры разрушают рынок телекома, заявил НСН Эльдар Муртазин.
Виртуальные мобильные операторы «уводят» абонентов, но не вкладываются в развитие инфраструктуры, рассказал НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Виртуальным операторам связи (MVNO), работающим на инфраструктуре и частотах опорных операторов, введут минимальный тариф для абонентов (250 рублей), вдвое увеличат размер отчислений в резерв универсального обслуживания и запретят обслуживать критическую информационную инфраструктуру и работать более чем с одним хостинг-провайдером. Такую инициативу прорабатывают в Минцифры. Об этом пишет «Коммерсант». Ужесточение условий работы MNVO связывают с жалобами «большой четверки» операторов о «дисбалансе на рынке». На MNVO приходится 25,5 миллионов сим-карт, а крупнейшие игроки — это Yota, «Сбермобайл» и «Т-Мобайл». Муртазин поддержал новую меру.
«У MNVO нет расходов на инфраструктуру как таковых, потому что виртуальные операторы базируются на сетях больших провайдеров. При этом они продают услуги в ноль или даже в минус. Фактически, если вы пользуетесь банком, мобильную связь получаете бесплатно. Это разрушает рынок телекома: зачем тогда платить оператору? “Большая четверка” и так держит крайне низкие цены — дисбаланс в деньгах фактически 40-45 миллиардов рублей в год, которых недосчитывается рынок. Но даже так, если предлагают связь за 0, то человек возьмет такой вариант. В конечном итоге, для сетей идет большая нагрузка, потому что абоненты приходят, пытаются экономить и идут к виртуальным операторам. А деньги на развитие сетей связи не идут. Предложения направлены на то, чтобы виртуальные провайдеры тогда финансировали развитие. Регулятор закрепит, чтобы нельзя было пользоваться инфраструктурой бесплатно», — поделился он.
Ранее редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн объяснил НСН, кто заплатит за связь в отдаленных уголках страны.
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