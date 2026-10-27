Виртуальные мобильные операторы «уводят» абонентов, но не вкладываются в развитие инфраструктуры, рассказал НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.



Виртуальным операторам связи (MVNO), работающим на инфраструктуре и частотах опорных операторов, введут минимальный тариф для абонентов (250 рублей), вдвое увеличат размер отчислений в резерв универсального обслуживания и запретят обслуживать критическую информационную инфраструктуру и работать более чем с одним хостинг-провайдером. Такую инициативу прорабатывают в Минцифры. Об этом пишет «Коммерсант». Ужесточение условий работы MNVO связывают с жалобами «большой четверки» операторов о «дисбалансе на рынке». На MNVO приходится 25,5 миллионов сим-карт, а крупнейшие игроки — это Yota, «Сбермобайл» и «Т-Мобайл». Муртазин поддержал новую меру.