Работу над ГОСТом на русскую кухню завершат к концу 2026 года

В России к концу 2026 года могут принять ГОСТ на традиционную русскую кухню, но задачи сделать это как можно быстрее не стоит. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: КазаньФорум».

По его словам, это возможность для продвижения русской кухни как бренда и в России, и за рубежом. Статс-секретарь заметил, что ГОСТ на русскую кухню вызвал интерес у профессионального сообщества.