Работу над ГОСТом на русскую кухню завершат к концу 2026 года

В России к концу 2026 года могут принять ГОСТ на традиционную русскую кухню, но задачи сделать это как можно быстрее не стоит. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: КазаньФорум».

По его словам, это возможность для продвижения русской кухни как бренда и в России, и за рубежом. Статс-секретарь заметил, что ГОСТ на русскую кухню вызвал интерес у профессионального сообщества.

Дикий улов: Рестораны подняли цены на 15% из-за дорогой рыбы

Чекушов добавил, что сейчас проект ГОСТа размещен на портале «Береста» для публичного обсуждения, замечания принимаются до конца мая 2026 года. Следующим этапом будет учет полученных замечаний и рассмотрение доработанного проекта техническим комитетом, пишет РИА Новости.

«Сейчас опубликована первая часть проекта стандарта, содержащая 133 блюда. Работа экспертной группы продолжится, и в ближайшее время к этому перечню добавится еще не менее 130 блюд традиционной русской кухни», - рассказал замминистра.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что с 1 сентября начнет действовать новый ГОСТ на карандаши, утвержденный Росстандартом.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:РоссияМинпромторгГОСТ

Горячие новости

Все новости

партнеры