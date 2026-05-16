Работу над ГОСТом на русскую кухню завершат к концу 2026 года
В России к концу 2026 года могут принять ГОСТ на традиционную русскую кухню, но задачи сделать это как можно быстрее не стоит. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: КазаньФорум».
По его словам, это возможность для продвижения русской кухни как бренда и в России, и за рубежом. Статс-секретарь заметил, что ГОСТ на русскую кухню вызвал интерес у профессионального сообщества.
Чекушов добавил, что сейчас проект ГОСТа размещен на портале «Береста» для публичного обсуждения, замечания принимаются до конца мая 2026 года. Следующим этапом будет учет полученных замечаний и рассмотрение доработанного проекта техническим комитетом, пишет РИА Новости.
«Сейчас опубликована первая часть проекта стандарта, содержащая 133 блюда. Работа экспертной группы продолжится, и в ближайшее время к этому перечню добавится еще не менее 130 блюд традиционной русской кухни», - рассказал замминистра.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что с 1 сентября начнет действовать новый ГОСТ на карандаши, утвержденный Росстандартом.
Горячие новости
- Турецкого певца приговорили к 3 годам тюрьмы за осуждение Израиля
- Глава Mercedes-Benz: Компания готова уйти в оборонное производство
- Работу над ГОСТом на русскую кухню завершат к концу 2026 года
- Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту
- Минпросвещения: Аферисты предлагают сдающим ЕГЭ зарегистрироваться на экзамен
- Из-за перекрытия моста 8 поездов в Крым задерживаются
- В Финляндии призвали прекратить помогать ВСУ после прилета очередных дронов
- В ГД напомнили о новой семейной выплате с 1 июня 2026 года
- Юрист: Покупатели не имеют права употреблять товары в магазине до оплаты
- Продвижение на СВО замедлилось? Герасимов проинспектировал работу «Запада»