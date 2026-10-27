Блогер Ремесло не признал вину по делу о фейках
Блогер Илья Ремесло не признал вину по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Дело слушается в Приморском суде Санкт-Петербурга. В ходе заседания прокурор зачитал выдержку из обвинительного заключения. В нём говорится, что в марте текущего года Ремесло разместил в Telegram пост с информацией, противоречащей данным Генштаба ВС РФ.
Позже суд, по ходатайству защиты, временно закрыл для слушателей заседание. Адвокат Ремесло просил исследовать в закрытой части письменные доказательства стороны обвинения. Обвиняемый и прокурор против этого не возражали.
Ранее суд продлил Ремесло срок содержания под стражей до 8 марта 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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