Блогер Ремесло не признал вину по делу о фейках

Дело слушается в Приморском суде Санкт-Петербурга. В ходе заседания прокурор зачитал выдержку из обвинительного заключения. В нём говорится, что в марте текущего года Ремесло разместил в Telegram пост с информацией, противоречащей данным Генштаба ВС РФ.

Позже суд, по ходатайству защиты, временно закрыл для слушателей заседание. Адвокат Ремесло просил исследовать в закрытой части письменные доказательства стороны обвинения. Обвиняемый и прокурор против этого не возражали.

Ранее суд продлил Ремесло срок содержания под стражей до 8 марта 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

