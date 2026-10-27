Роскомнадзор опроверг инициативу о запрете детям до 14 лет сидеть в интернете

Роскомнадзор (РКН) не предлагал запретить детям до 14 лет сидеть в интернете. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

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Ранее «Ведомости» написали, что регулятор предложил сократить время пребывания в интернете для детей младше 14 лет.

«Ведомство не выступало с подобной инициативой. Считаем необходимым предоставлять пользователям соцсетей контент, соответствующий их возрасту», - говорится в сообщении.

Ранее венгерский журналист Габор Штир заявил «Радиоточке НСН», что запрет соцсетей для детей практически невозможно реализовать на практике.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОпровержениеИнтернетСоцсетиДетиРоскомнадзор

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