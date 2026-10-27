Путин: По запасам природного газа Россия находится на первом месте в мире
Россия находится на первом месте в мире по запасам природного газа. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве, он также указал, что по добыче газа Россия занимает второе место в мире.
Глава государства подчеркнул, что Москва является ответственным и надёжным поставщиком газа за рубеж, а любые попытки исключить её из числа участников мирового газового рынка имеют серьёзные последствия.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что страны Европы не смогут покрыть дефицит газа без поставок из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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