Выступая на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве, он также указал, что по добыче газа Россия занимает второе место в мире.

Глава государства подчеркнул, что Москва является ответственным и надёжным поставщиком газа за рубеж, а любые попытки исключить её из числа участников мирового газового рынка имеют серьёзные последствия.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что страны Европы не смогут покрыть дефицит газа без поставок из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

