Роскомнадзор предложил ввести обязательную идентификацию детей в соцсетях

Также инициатива ведомства предусматривает сокращение времени пребывания в интернете для детей младше 14 лет.

Представитель РКН на заседании комитета указала, что данная мера направлена в том числе на ограничение доступа несовершеннолетних к запрещённому контенту.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН», что в Австралии, несмотря на запрет, соцсетями продолжают пользоваться 82% детей.

