Роскомнадзор предложил ввести обязательную идентификацию детей в соцсетях
Роскомнадзор (РКН) выступил с предложением ввести обязательную идентификацию детей в соцсетях. Как пишут «Ведомости», соответствующий законопроект был направлен в комитет Госдумы по информационной политике.
Также инициатива ведомства предусматривает сокращение времени пребывания в интернете для детей младше 14 лет.
Представитель РКН на заседании комитета указала, что данная мера направлена в том числе на ограничение доступа несовершеннолетних к запрещённому контенту.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН», что в Австралии, несмотря на запрет, соцсетями продолжают пользоваться 82% детей.
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