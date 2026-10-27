Роскомнадзор предложил ввести обязательную идентификацию детей в соцсетях

Роскомнадзор (РКН) выступил с предложением ввести обязательную идентификацию детей в соцсетях. Как пишут «Ведомости», соответствующий законопроект был направлен в комитет Госдумы по информационной политике.

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Также инициатива ведомства предусматривает сокращение времени пребывания в интернете для детей младше 14 лет.

Представитель РКН на заседании комитета указала, что данная мера направлена в том числе на ограничение доступа несовершеннолетних к запрещённому контенту.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН», что в Австралии, несмотря на запрет, соцсетями продолжают пользоваться 82% детей.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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