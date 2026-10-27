Американским компаниям пригрозили тюремным сроком за покупку дизеля из России

В его письме, которое было направлено Американскому институту нефти, Торговой палате США и Ассоциации производителей топлива и нефтехимической продукции, говорится, что ввоз российского дизеля является нарушением федерального закона, принятого Конгрессом ещё в 2022 году.

Раскин напомнил, что документ предусматривает штрафы до $1 млн, а также лишение свободы на срок до 20 лет. Он указал, что для отмены закона необходимы консультации с законодателями и выполнение нескольких условий со стороны Москвы, однако это не было сделано.

«Те, кто решает действовать подобным образом... несомненно, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона, будь то при этой администрации или при следующей», — подчеркнул Раскин.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что четвёртый танкер с российским дизелем отправится в США 28 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

