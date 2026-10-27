«Какое-то безумие!»: Почему ребенок без интернета в РФ останется без контроля и друзей
Детям нужен интернет, без него ребенок может оказаться просто вырван из круга общения, считает Дмитрий Мариничев.
Детям не нужно ограничивать время нахождения в интернете, лимиты могут быть введены для отдельных сервисов, заявил НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
Роскомнадзор предложил ввести обязательную идентификацию несовершеннолетних в соцсетях, чтобы проверять возраст и ограничить время, которое дети до 14 лет проводят в интернете, пишут «Ведомости». В Госдуме уже усомнились в том, что мера может стать эффективной, потому что у государства нет возможности контролировать соблюдение правил на уровне коммерческих платформ, особенно иностранных. Позже в самом РКН заявили РИА Новости, что не предлагали обязать соцсети проверять возраст детей. Так или иначе, по мнению Мариничева, технически ограничить время нахождения ребенка непосредственно в интернете, возможно, и не нужно, а вот доступ к конкретным сервисам вполне может быть лимитирован.
«Если взять меня как обычного человека, то я считаю, что именно нехватка знаний и навыков по организации информационного пространства у взрослого является проблемой того, что мы пытаемся переложить на профучастников и технологических посредников требования по ограничениям. Как бы сбрасывая это с тех лиц, которые являются первичной точкой контроля: родителей и опекунов, которые и находятся в непосредственном контакте с детьми. Иными словами, комплексные изменения здесь могут быть только в случае изменений в этой первой социальной ячейке. У нас само гражданское общество и каждый конкретный человек не готов жертвовать своим временем и учиться, чтобы исправлять эту проблему в корне. А основной упор должен делаться как раз на изменении самих людей», – считает Мариничев.
По мнению омбудсмена, сама идея вводить ограничения по часам на использование интернета для детей – абсурдна.
«Это какое-то безумие, на мой взгляд. Ограничения должны быть в пользовании конкретным сервисом, будь-то игровой сервис или соцсеть. А с точки зрения использования интернета, как вы ребенка ограничите? У вас сейчас все звонки по сути через интернет. Вы ограничите ему интернет и тем самым выкинете его вообще из мониторинга и круга общения? Я не думаю, что интернет как-то радикально влияет на нашу биологическую жизнь и развитие ребенка. Просто теперь вопрос получения навыков, опыта и информации связан с сидением за компьютером, а не действиями в 3D-мире, как у нас в свое время, когда мы привыкли получать информацию во дворе. Да, можно ограничить время непрерывного, скажем, использования какого-то сервиса. Вот смотрит он ролики или играет, тогда нужно предусмотреть, чтобы это было не четыре часа подряд», – отметил Мариничев, добавив, что время, которым можно бы было ограничить использование того или иного сервиса, должно основываться на рекомендациях специалистов.
В свою очередь глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко сказал НСН, что технически сделать это просто - на примере тех же соцсетей.
«Технически это очень простая задача. К любому аккаунту можно прописать параметры возраста, да он у него и есть: мы вводим дату рождения, и система знает, сколько вам лет. Вас же поздравляет система и предлагает поздравить с днем рождения наших друзей. А дальше все очень просто. Допустим, если Дума примет закон, по которому во «Вконтакте» детям до 14 лет нельзя находиться больше двух часов, отсчитайте два часа и дальше до следующих суток доступ будет недоступен», – объяснил Клименко.
При этом, добавил собеседник НСН, не исключено, что для обхода таких ограничений ребенок не будет регистрироваться в сервисах самостоятельно.
«Он попросит папу или кого-от из друзей. Такое возможно. Но я думаю, что статистически это будет не так велико. Когда уже правила введены и какой-то механизм есть, кто-то всегда будет обходить, в жизни всегда так бывает, и кто-то нарушает правила. Но большинство будет следовать этим правилам», – считает Клименко.
Ранее в профсоюзе «Учитель» объяснили НСН, почему ограничения в соцсетях для подростков бессмысленны.
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