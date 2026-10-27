Детям не нужно ограничивать время нахождения в интернете, лимиты могут быть введены для отдельных сервисов, заявил НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Роскомнадзор предложил ввести обязательную идентификацию несовершеннолетних в соцсетях, чтобы проверять возраст и ограничить время, которое дети до 14 лет проводят в интернете, пишут «Ведомости». В Госдуме уже усомнились в том, что мера может стать эффективной, потому что у государства нет возможности контролировать соблюдение правил на уровне коммерческих платформ, особенно иностранных. Позже в самом РКН заявили РИА Новости, что не предлагали обязать соцсети проверять возраст детей. Так или иначе, по мнению Мариничева, технически ограничить время нахождения ребенка непосредственно в интернете, возможно, и не нужно, а вот доступ к конкретным сервисам вполне может быть лимитирован.