Новак: «Северные потоки» могут быть востребованы для поставок газа в Европу
«Северные потоки» в перспективе могут быть востребованы для поставок газа в Европу. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
В кулуарах саммита Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) он указал, что развитие газопроводной инфраструктуры «выгодно и Европе, европейским странам, и России».
По его словам, Россия энергонезависима и может «обеспечить энергобезопасность других стран, не имеющмихт собственных энергетических ресурсов».
«В частности, это Европа. Поэтому, я думаю, в перспективе, стратегически, скорее всего, эти газопроводы востребованы», - отметил вице-премьер.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказался восстанавливать газопроводы «Северный поток», несмотря на рост цен на электроэнергию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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