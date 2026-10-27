Новак: «Северные потоки» могут быть востребованы для поставок газа в Европу

В кулуарах саммита Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) он указал, что развитие газопроводной инфраструктуры «выгодно и Европе, европейским странам, и России».

По его словам, Россия энергонезависима и может «обеспечить энергобезопасность других стран, не имеющмихт собственных энергетических ресурсов».

«В частности, это Европа. Поэтому, я думаю, в перспективе, стратегически, скорее всего, эти газопроводы востребованы», - отметил вице-премьер.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказался восстанавливать газопроводы «Северный поток», несмотря на рост цен на электроэнергию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

