Ресторатор Дмитрий Левицкий поддержал обязательную вакцинацию и систему ограничений в Москве
Ограничение доступа к сфере услуг не привитых от коронавируса жителей является действенной мерой, ведь главная задача - максимально быстро привить тех, кто не против вакцинации, но по каким-то причинам медлит, считает президент профессионального ресторанного альянса «Реал», основатель Hurma Management Group Дмитрий Левицкий.
«Опыт других стран показывает, что опасность пандемии удается снизить до нулевых отметок, если привьются плюс-минус 50% населения. <…>. Задача - в максимально сжатые сроки вакцинировать тех, кто не против, но по каким-то причинам не торопится, пока петух не клюнет. Пряником попробовали - не работает: ни мороженое в ГУМе, ни доплата, ни розыгрыши машин - 10% привитых», - написал Левицкий в Telegram.
По его мнению, ограничительные меры помогут решить проблему за два-три месяца.
«По опыту других стран, действенная мера - ограничить для тех, кто не привился, доступ к сфере услуг - сразу и везде. При таком раскладе необходимый процент привитых мы сможем достичь за два-три месяца. Да, для бизнеса это тяжелый удар, меры поддержки от государства необходимы. Но если альтернативой этому служит вариант, когда нас закрывают-открывают раз в полгода, мы продолжаем пожизненно работать в этих масках-перчатках, соблюдать дистанцию и так далее - я считаю, лучше два-три месяца перетерпеть», - пишет ресторатор.
При этом он отметил, что речь не идет о делении россиян на привитых и не привитых.
«Деление людей на классы? Все наоборот. Я привился, но уважаю право людей не прививаться. И эти два-три месяца нужны как раз для того, чтобы снять этот вопрос раз и навсегда», - подчеркнул Левицкий.
По его словам, и людям, и бизнесу надо будет пройти через непростой период, но это позволит вернуться к нормальной жизни.
«Да, людям без прививки будет некомфортно эти месяцы. Для выхода в свет нужен будет ПЦР-тест. Тяжко будет и бизнесу, но это наше общее дело, чтобы через два-три месяца вернуться к обычной нормальной жизни, перестав делиться на привитых и непривитых, сняв маски и убрав эту тему с передовиц. Все будут ходить везде, и никто никого не будет принуждать прививаться», - уверен ресторатор.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому столичные заведения общественного питания с 28 июня смогут посещать только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса.
Кроме того, документ разрешает ресторанам, барам и кафе обслуживать граждан, которые уже переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, который действителен в течение трёх дней.
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