Ресторатор Дмитрий Левицкий поддержал обязательную вакцинацию и систему ограничений в Москве

По его мнению, ограничительные меры помогут решить проблему за два-три месяца.

«По опыту других стран, действенная мера - ограничить для тех, кто не привился, доступ к сфере услуг - сразу и везде. При таком раскладе необходимый процент привитых мы сможем достичь за два-три месяца. Да, для бизнеса это тяжелый удар, меры поддержки от государства необходимы. Но если альтернативой этому служит вариант, когда нас закрывают-открывают раз в полгода, мы продолжаем пожизненно работать в этих масках-перчатках, соблюдать дистанцию и так далее - я считаю, лучше два-три месяца перетерпеть», - пишет ресторатор.

При этом он отметил, что речь не идет о делении россиян на привитых и не привитых.

«Деление людей на классы? Все наоборот. Я привился, но уважаю право людей не прививаться. И эти два-три месяца нужны как раз для того, чтобы снять этот вопрос раз и навсегда», - подчеркнул Левицкий.

По его словам, и людям, и бизнесу надо будет пройти через непростой период, но это позволит вернуться к нормальной жизни.

«Да, людям без прививки будет некомфортно эти месяцы. Для выхода в свет нужен будет ПЦР-тест. Тяжко будет и бизнесу, но это наше общее дело, чтобы через два-три месяца вернуться к обычной нормальной жизни, перестав делиться на привитых и непривитых, сняв маски и убрав эту тему с передовиц. Все будут ходить везде, и никто никого не будет принуждать прививаться», - уверен ресторатор.