Собянин закрыл московские рестораны для посетителей без антител к COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому столичные заведения общественного питания с 28 июня смогут посещать только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба московского правительства.
Кроме того, документ разрешает ресторанам, барам и кафе обслуживать граждан, которые уже переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, который действителен в течение трёх дней.
Чтобы подтвердить наличие защиты, гражданам потребуется специальный QR-кодом, который можно будет получить в регистратуре городской поликлиники, с использованием электронной медицинской карты Москвы, через портал mos.ru или ресурс ЕМИАС.ИНФО, а также через портал госуслуг или спецприложения «Госуслуги.Стопкоронавирус».
Отдельно отмечается, что никакие бумажные справки или сертификаты действовать не будут.
Руководителей предприятий общепита указ мэря обязывает создать систему проверки наличия QR-кодов. Эти же требования касаются и фудкортов, которым разрешать принимать посетителей только после проверки системы контроля, препятствующей проходу клиентов без QR-кодов.
В случае, если ресторан или кафе не выполнит данные требования, то сможет работать только на вынос или доставку.
Ранее глава московского Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что на «антиковидный» режим работы перешли более 170 предприятий общественного питания столицы, сообщает RT.
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