В Москве QR-коды для посещения ресторанов начнут выдавать 25 июня
Москвичи смогут получить электронный сертификат для посещения ресторанов, баров и кафе с 25 июня. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Раков, сообщает РИА Новости.
По ее словам, иногородние граждане также смогут получить упрощенный доступ к сайту mos.ru для получения QR-кода.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому столичные заведения общественного питания с 28 июня смогут посещать только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса.
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