В Москве QR-коды для посещения ресторанов начнут выдавать 25 июня

Москвичи смогут получить электронный сертификат для посещения ресторанов, баров и кафе с 25 июня. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Раков, сообщает РИА Новости.

По ее словам, иногородние граждане также смогут получить упрощенный доступ к сайту mos.ru для получения QR-кода.