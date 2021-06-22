В Москве QR-коды для посещения ресторанов начнут выдавать 25 июня

Москвичи смогут получить электронный сертификат для посещения ресторанов, баров и кафе с 25 июня. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Раков, сообщает РИА Новости.

По ее словам, иногородние граждане также смогут получить упрощенный доступ к сайту mos.ru для получения QR-кода.

«Придется закрывать рестораны». Омбудсмен рестораторов Москвы пишет заявление Собянину

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому столичные заведения общественного питания с 28 июня смогут посещать только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РесторанВакцинаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры