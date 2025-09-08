Рестораны предупредили о подорожании блюд из-за проверок и «бумажек»
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил НСН, что рестораны в России проверяются лучше, чем в Европе.
Российские рестораны сегодня и так работают только при наличии документов и соблюдении санитарных норм, дополнительные меры в отрасли не требуются, а проверки только повышают цены для посетителей, заявил в интервью НСН президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
В России появится информационная система, которая разделит заведения общепита на опасные и безопасные, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Появление такой системы — инициатива членов Общественного совета при Роспотребнадзоре. Они предложили ввести такой инструмент, агрегирующий все разрешительные документы, выданные в Российской Федерации какому-либо юрлицу. И если какого-то необходимого документа не окажется, то на этом сайте, в этой системе будет появляться плашка о том, что визит туда небезопасен, пишут «Известия». Бухаров признался, что не видит в этом особого смысла.
«Задача предпринимателя – сделать так, чтобы оказывать услугу достойно, чтобы люди к нему возвращались. У нас за последние годы накопилось большое количество требований, иногда требуется просто бумажка. У нас государство полностью контролирует все эти вещи. Что будет стоять за этой новой мерой? Посетители не смотрят на сайты или еще что-то. Граждане смотрят, есть ли народ в заведении, какие там цены. Конечно, люди пытаются купить подешевле. Когда рестораны оформляют различные «бумажки», это же расходы и издержки, это увеличивает цены. Еще один вариант – стараться покупать подешевле продукты. Это все может быть оформлено правильно», - объяснил он.
По его словам, сегодня необходимо проверять точки, где есть наибольший риск для граждан.
«Конечно, нужно проверять точки, где делается условная шаурма, потому что эти люди потом свернут свой бизнес и уедут, им ничего не будет. А если будут ходить осматривать рестораны, то к чему это приведет? У нас в этом смысле нездоровая конкуренция. Микробы живут везде, даже у нас дома, стерильной чистоты не бывает. В Европе, например, требования слабее, чем у нас. В Ташкенте рестораны покупают продукты на рынке. У нас такое вообще невозможно, у нас на все продукты нужны документы. Это все стоит денег, все эти деньги размазываются в стоимость блюд», - подытожил собеседник НСН.
В России лидерами по качеству обслуживания в заведениях общественного питания стали Краснодар, Нижний Новгород и Владивосток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
