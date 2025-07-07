Россияне заявили об ухудшении качества еды в кафе и ресторанах
Ухудшение качества еды в кафе и ресторанах за последний год заметили 68,1% россиян. Об этом со ссылкой на опрос фонда «Закон и здоровье» сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что 40,4% респондентов заявили, что стали свидетелями случаев использования некачественных или просроченных продуктов в общепите, а ещё 59,6% указали, что сталкивались с явными признаками антисанитарии.
Что касается проблем со здоровьем после посещения заведений общепита, то о них заявили 19,1% опрошенных.
«Результаты опроса могут свидетельствовать о том, что за последний год начал проявляться накопленный эффект от слабо функционирующих механизмов контроля и общего ослабления внимания к стандартам приготовления пищи», - отметили авторы исследования.
Ранее сервис «Пакет» выяснил, что более 80% россиян регулярно покупают вредную еду, сообщает RT.
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