Россияне заявили об ухудшении качества еды в кафе и ресторанах

Ухудшение качества еды в кафе и ресторанах за последний год заметили 68,1% россиян. Об этом со ссылкой на опрос фонда «Закон и здоровье» сообщает «Газета.Ru».

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Отмечается, что 40,4% респондентов заявили, что стали свидетелями случаев использования некачественных или просроченных продуктов в общепите, а ещё 59,6% указали, что сталкивались с явными признаками антисанитарии.

Что касается проблем со здоровьем после посещения заведений общепита, то о них заявили 19,1% опрошенных.

«Результаты опроса могут свидетельствовать о том, что за последний год начал проявляться накопленный эффект от слабо функционирующих механизмов контроля и общего ослабления внимания к стандартам приготовления пищи», - отметили авторы исследования.

Ранее сервис «Пакет» выяснил, что более 80% россиян регулярно покупают вредную еду, сообщает RT.

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ФОТО: CC0 / Pixabay/ Free-Photos /
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