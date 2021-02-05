Республика Сербская одобрила применение «Спутника V»

Республика Сербская, независимое образование в составе Боснии и Герцеговины (РС БиГ) одобрила применение вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщается в официальном Twitter препарата.

Применение российской вакцины "Спутник V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Венесуэле, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Иране, Мексике и многих других странах. Готовность приобрести 10 млн доз препарата подтвердила Бразилия.

Научный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", которые подтвердили высокую эффективность и безопасность препарата. Исследования высоко оценили в ВОЗ.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН предрек скорый конец пандемии коронавируса в России.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ВакцинацияВакцинаБосния И Герцеговина
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