Республика Сербская одобрила применение «Спутника V»

Применение российской вакцины "Спутник V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Венесуэле, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Иране, Мексике и многих других странах. Готовность приобрести 10 млн доз препарата подтвердила Бразилия.

Научный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", которые подтвердили высокую эффективность и безопасность препарата. Исследования высоко оценили в ВОЗ.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН предрек скорый конец пандемии коронавируса в России.





