Республика Сербская одобрила применение «Спутника V»
Республика Сербская, независимое образование в составе Боснии и Герцеговины (РС БиГ) одобрила применение вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщается в официальном Twitter препарата.
Ministry of Health of Republika Srpska approves #SputnikV vaccine pic.twitter.com/b6zJ3WDpHI— Sputnik V (@sputnikvaccine) February 5, 2021
Применение российской вакцины "Спутник V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Венесуэле, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Иране, Мексике и многих других странах. Готовность приобрести 10 млн доз препарата подтвердила Бразилия.
Научный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", которые подтвердили высокую эффективность и безопасность препарата. Исследования высоко оценили в ВОЗ.
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН предрек скорый конец пандемии коронавируса в России.
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