«Пандемия скоро закончится». Вирусолог назвал процент смертей от COVID-19

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН предрек скорый конец пандемии коронавируса в России.

Некоторые люди могут не заболеть COVID-19, если уже переболели другим коронавирусом, перенесли вирусную инфекцию совсем недавно или обладают местным иммунитетом. Об этом в четверг заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, что жители крупных городов уже не раз контактировали с коронавирусом.

«Есть люди, которые перенесли коронавирус раньше, у них есть врожденная защита от этого вируса. Есть люди нечувствительные к вирусу. Мы все с ним уже встречались. При глобальном распространении вируса все мы, особенно, жители мегаполисов, так или иначе с вирусом контактируем. Какая-то часть заболевает. Там, где иммунитет снижен, там больше опасность заболеть. По статистике, 40% людей никогда не болеют гриппом. Это давно установленный факт. Вирус, который попадает в носоглотку, в слизистую носа, там же нейтрализуется. Он не попадает в кровь и не распространяется по организму. Мы постоянно глотаем вирусы и не заболеваем, более 90% людей при этом не болеют, в том числе и коронавирусом», - отметил он.

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Собеседник НСН заявил, что процент людей, у которых болезнь протекает тяжело, небольшой. Он также отметил, что пандемия скоро закончится благодаря вакцинации и приобретению коллективного иммунитета.

«Легко заболевают коронавирусом 80%, тяжело заболевают с опасностью смерти – 5%. Это надо все учитывать. Так что когда говорят, что всем грозит опасность умереть – это не так. За счет иммунитета, который есть у всех, не заражается большинство. Те, кто заражается, заболевают легко или средней тяжести. Таких много. Но те, кто заражается тяжело, кто попадает в больницу, кто нуждается в аппаратах вентиляции и серьезной терапии, таких мало от общего числа. Всего 5%. Но 5% в Москве, где официально прописано 12,5 миллионов человек, это цифра серьезная. Так что все относительно. Пандемия закончится благодаря коллективному иммунитету и вакцинации, которая даст эффект защиты», - заявил Ершов.

Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник V» не запрещена для использования людям с онкологическими заболеваниями. Прокомментировал инструкцию по применению препарата директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, вакцинация этим препаратом на запрещена онкобольным, но использовать его можно только после консультации с лечащим врачом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияИммунитет Коронавирус
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