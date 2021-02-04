«Пандемия скоро закончится». Вирусолог назвал процент смертей от COVID-19

Некоторые люди могут не заболеть COVID-19, если уже переболели другим коронавирусом, перенесли вирусную инфекцию совсем недавно или обладают местным иммунитетом. Об этом в четверг заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, что жители крупных городов уже не раз контактировали с коронавирусом.

«Есть люди, которые перенесли коронавирус раньше, у них есть врожденная защита от этого вируса. Есть люди нечувствительные к вирусу. Мы все с ним уже встречались. При глобальном распространении вируса все мы, особенно, жители мегаполисов, так или иначе с вирусом контактируем. Какая-то часть заболевает. Там, где иммунитет снижен, там больше опасность заболеть. По статистике, 40% людей никогда не болеют гриппом. Это давно установленный факт. Вирус, который попадает в носоглотку, в слизистую носа, там же нейтрализуется. Он не попадает в кровь и не распространяется по организму. Мы постоянно глотаем вирусы и не заболеваем, более 90% людей при этом не болеют, в том числе и коронавирусом», - отметил он.