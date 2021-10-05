«Респект Милонову!» Джигурда заявил, что бой с депутатом был не «понарошку»

При этом актер рассказал, что многие из известных людей отказывались бороться с ним. Так, продюсер Иосиф Пригожин не согласился на бой, который Джигурда ему предлагал, чтобы решить конфликт продюсера с музыкантом Сергеем Шнуровым.

«Я впрягался за Сережку Шнура, он мне ближе по духу. Пока он там вес набирает или форму, я сказал Пригожину – выходи, говорю, на ринг, хочешь – в конце октября или 12 декабря, я тебе подрихтую твои, что называется, отклонения. Он зассал, так же, как и Владимир Соловьев, и по той же схеме начал говорить: "Да кто этот Джигурда, он городской сумасшедший, в психбольницу его, он никто". Как это называется? Человек вызывает на ринг, а потом сыпет оскорбления. Отвечай за свои слова. Иосиф пока молчит, но моя задача с ним провести жестче бой. Гораздо жестче, чем с Милоновым», - подытожил Джигурда.

Ранее группа «Мираж» и Никита Джигурда рассказали НСН, как провели в Париже съемки клипа, едва не закончившиеся в полицейском участке.

