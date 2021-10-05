«Респект Милонову!» Джигурда заявил, что бой с депутатом был не «понарошку»
Никита Джигурда рассказал, как был организован его бой с Виталием Милоновым.
Условия боя с депутатом Госдумы Виталием Милоновым были заранее обговорены, заявил актер и шоумен Никита Джигурда в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее ряд СМИ объявлял, что Милонов якобы был не готов к такому бою и рассчитывал на рестлинг.
«Спросили меня, к кому у меня претензии есть, я перечислил список, но мне сказали, что все они боятся выходить. Сказали, вот, депутат Госдумы Виталий Милонов согласился, чему я был удивлен и вместе с тем рад, потому что фигура заметная. Я считаю его замечательным актером, ярко играющим роль депутата. Мне сказали, что он в юности боксом занимался, он моложе, тяжелее и так далее. Я пообещал не убивать его, как бы я, фигурально, в октагоне разделался бы с телеведущим Владимиром Соловьевым и с адвокатом Сергеем Жориным», - рассказал шоумен.
По словам Джигурды, бой был настоящим, хоть и по облегченным правилам.
«Мы не договаривались драться "понарошку". Единственное, что предложила сторона Милонова – это не бить в лицо. По правилам бокса в октагоне используют облегченные перчатки, удары существенные, если попадаешь. Я, естественно, на это согласился, и никаких разговоров, условий о том, что это будет рестлинг, не было. Мне кажется, что это утка. Наш с Виталием бой понравился даже профессиональным бойцам, и, должен сказать, я заметил на второй или на третий день существенный синяк на левой руке», - поделился артист.
Джигурда отметил, что испытывает уважение к своему сопернику.
«Я ценю морально-волевые качества Виталия, он как артист, который играет христианское православие. И на пресс-конференции я заявил, что, естественно, мой респект Виталию Милонову за то, что он проявил смелость. Говоря о достоинстве, он достоин уже тем, что он согласился и вышел [на бой]. Более того, после боя я сказал ему, что мне многие писали на Whatsapp, что хотели бы, чтобы он не поднялся и не вернулся в Думу, однако я этого не сделал. Но если бы я захотел, я бы уложил его на пол еще в первом раунде», - заявил шоумен.
При этом актер рассказал, что многие из известных людей отказывались бороться с ним. Так, продюсер Иосиф Пригожин не согласился на бой, который Джигурда ему предлагал, чтобы решить конфликт продюсера с музыкантом Сергеем Шнуровым.
«Я впрягался за Сережку Шнура, он мне ближе по духу. Пока он там вес набирает или форму, я сказал Пригожину – выходи, говорю, на ринг, хочешь – в конце октября или 12 декабря, я тебе подрихтую твои, что называется, отклонения. Он зассал, так же, как и Владимир Соловьев, и по той же схеме начал говорить: "Да кто этот Джигурда, он городской сумасшедший, в психбольницу его, он никто". Как это называется? Человек вызывает на ринг, а потом сыпет оскорбления. Отвечай за свои слова. Иосиф пока молчит, но моя задача с ним провести жестче бой. Гораздо жестче, чем с Милоновым», - подытожил Джигурда.
Ранее группа «Мираж» и Никита Джигурда рассказали НСН, как провели в Париже съемки клипа, едва не закончившиеся в полицейском участке.
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