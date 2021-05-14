«Мираж» и Джигурда устроили дебош в Париже

Группа «Мираж» и Никита Джигурда устроили в Париже безумный вечер, который едва не закончился в полицейском участке. Сначала российские артисты решили выпить шампанского и прокатиться на 12-метровом лимузине, создав серьёзный затор на узких улочках французской столицы, затем напугали до полусмерти пассажиров парижского метро, а заодно и прохожих, оказавшихся в этот злополучный вечер в районе Мулен Руж. Последние «отделались легким испугом», став свидетелями невероятных танцев и песен в исполнении Никиты Джигурды.

Все бесчинства российских артистов были сняты на видеокамеру и вошли в клип «Миража» на песню «Не поможет эта ночь». Впрочем, от любимой миллионами поклонников группы в клипе фактически остался лишь припев в исполнении бессменной солистки «Миража» Екатерины Болдышевой.

«С Никитой Джигурдой нас связывает давняя дружба, когда-то он записывал свои песни у меня на студии. А с нашей солисткой Катей Болдышевой он знаком с 1995 года, именно она исполнила все женские партии в альбоме Никиты, посвящённом 100-летию Есенина. Идея клипа пришла к нам во время очередных посиделок, а участие Никиты в этих сумасшедших съемках сделало их незабываемыми!» - рассказал фронтмен группы «Мираж» Алексей Горбашев.

Новая песня - пародия на все прежние хиты группы «Мираж». Премьера клипа состоялась сегодня на видеохостинге YouTube.

