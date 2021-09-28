«Пусть отвечает!» Пригожин вызвал Шнурова на ринг в Грозном
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
На форуме Colisium Moscow 2021 расскажут, как вывести концертную индустрию из кризиса
Событие соберет ключевых участников музыкального и концертного рынка: продюсеров, организаторов концертов и фестивалей, представителей билетных операторов, звукозаписывающих компаний, лейблов, концертных площадок, специалистов по продвижению, авторскому праву и страхованию мероприятий.
Иосиф Пригожин: «Такая консолидация концертной индустрии должна была состояться еще много-много лет назад. С одной стороны печально, с другой стороны радостно, что именно пандемия стала катализатором такой возможности. На сегодняшний день я, как продюсер, приглашения такого не получал. Меня это, конечно, очень удивляет. Но я рад тому обстоятельству, что все-таки представители рынка начинают задумываться, что только единым фронтом мы способны каким-то образом консолидировать наше сообщество, без этого никуда», - отметил музыкальный продюсер.
Пригожин пообещал «порвать на куски» Шнурова на ринге
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение к лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, в котором вызвал его на поединок. По его словам, музыкант заявлял, что готов встретиться с продюсером на ринге.
Иосиф Пригожин: «Мужчина должен оставаться мужчиной: отвечать на звонки, не задевать женщин, не задевать близких. Я готов встретиться со Шнуровым 24/7 в любое время в любом месте. Я думаю, и друзья в Грозном будут готовы предоставить любую площадку, как-то хочется за себя постоять. А то получается, что человек позволяет себе оскорблять тебя, задевать, писать заявление в полицию, якобы что кто-то кому-то угрожал. А он уже позволяет себе хорохориться в кругу моих близких друзей. Ну пусть отвечает за свои слова», - добавил собеседник НСН.
Экс-продюсер Лободы объяснила причину расторжения контракта с певицей
«Мне просто больше не интересно продюсировать, потому что это занимает 99 процентов твоего времени. Я так жить больше не готова», — назвала причину экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина.
Иосиф Пригожин: «Я готов согласиться, что именно продюсирование, продвижение артиста занимает огромное количество времени: 99% это правда. И к сожалению, нашу профессию можно отнести к «унизительной», потому что мы все время вынуждены, грубо говоря, попрошайничать. На радио, на телевидении пытаемся объяснять, почему именно наш артист должен быть в тех или иных программах, поэтому мне понятно желание Нателлы. Я желаю ей удачи на любом поприще», - поделился он.
Эминем займется ресторанным бизнесом
Эминем откроет закусочную в родном для него Детройте, которую он назвал Mom's spaghetti («Мамины спагетти»). Уже 29 сентября жители города смогут попробовать в заведении пасту, фрикадельки, а также сэндвичи с макаронами.
Иосиф Пригожин: «У Эминема очень крутой бренд, имя мощное. И я думаю, что он в состоянии позволить себе открыть такую закусочную сетевую, и уверен, что это будет очень успешный проект. Я желаю удачи», - сказал продюсер.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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