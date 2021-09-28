«Пусть отвечает!» Пригожин вызвал Шнурова на ринг в Грозном

Иосиф Пригожин: «Такая консолидация концертной индустрии должна была состояться еще много-много лет назад. С одной стороны печально, с другой стороны радостно, что именно пандемия стала катализатором такой возможности. На сегодняшний день я, как продюсер, приглашения такого не получал. Меня это, конечно, очень удивляет. Но я рад тому обстоятельству, что все-таки представители рынка начинают задумываться, что только единым фронтом мы способны каким-то образом консолидировать наше сообщество, без этого никуда», - отметил музыкальный продюсер.

