«Пусть отвечает!» Пригожин вызвал Шнурова на ринг в Грозном

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

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На форуме Colisium Moscow 2021 расскажут, как вывести концертную индустрию из кризиса

Событие соберет ключевых участников музыкального и концертного рынка: продюсеров, организаторов концертов и фестивалей, представителей билетных операторов, звукозаписывающих компаний, лейблов, концертных площадок, специалистов по продвижению, авторскому праву и страхованию мероприятий. 

Иосиф Пригожин: «Такая консолидация концертной индустрии должна была состояться еще много-много лет назад. С одной стороны печально, с другой стороны радостно, что именно пандемия стала катализатором такой возможности. На сегодняшний день я, как продюсер, приглашения такого не получал. Меня это, конечно, очень удивляет. Но я рад тому обстоятельству, что все-таки представители рынка начинают задумываться, что только единым фронтом мы способны каким-то образом консолидировать наше сообщество, без этого никуда», - отметил музыкальный продюсер.

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Пригожин пообещал «порвать на куски» Шнурова на ринге

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение к лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, в котором вызвал его на поединок. По его словам, музыкант заявлял, что готов встретиться с продюсером на ринге.

Иосиф Пригожин: «Мужчина должен оставаться мужчиной: отвечать на звонки, не задевать женщин, не задевать близких. Я готов встретиться со Шнуровым 24/7 в любое время в любом месте. Я думаю, и друзья в Грозном будут готовы предоставить любую площадку, как-то хочется за себя постоять. А то получается, что человек позволяет себе оскорблять тебя, задевать, писать заявление в полицию, якобы что кто-то кому-то угрожал. А он уже позволяет себе хорохориться в кругу моих близких друзей. Ну пусть отвечает за свои слова», - добавил собеседник НСН. 

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Экс-продюсер Лободы объяснила причину расторжения контракта с певицей

«Мне просто больше не интересно продюсировать, потому что это занимает 99 процентов твоего времени. Я так жить больше не готова», — назвала причину экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина.

Иосиф Пригожин: «Я готов согласиться, что именно продюсирование, продвижение артиста занимает огромное количество времени: 99% это правда. И к сожалению, нашу профессию можно отнести к «унизительной», потому что мы все время вынуждены, грубо говоря, попрошайничать. На радио, на телевидении пытаемся объяснять, почему именно наш артист должен быть в тех или иных программах, поэтому мне понятно желание Нателлы. Я желаю ей удачи на любом поприще», - поделился он. 

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Эминем займется ресторанным бизнесом

Эминем откроет закусочную в родном для него Детройте, которую он назвал Mom's spaghetti («Мамины спагетти»). Уже 29 сентября жители города смогут попробовать в заведении пасту, фрикадельки, а также сэндвичи с макаронами. 

Иосиф Пригожин: «У Эминема очень крутой бренд, имя мощное. И я думаю, что он в состоянии позволить себе открыть такую закусочную сетевую, и уверен, что это будет очень успешный проект. Я желаю удачи», - сказал продюсер. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Авторские НовостиМузыкаМузыкантыРэперСергей Шнуров
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