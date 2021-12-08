«Жалуйтесь в ФСБ!»: Профсоюз полиции раскрыл «порочный круг коррупции» в МВД

Победить коррупцию в МВД можно только с помощью Федеральной службы безопасности (ФСБ), поскольку собственная служба безопасности ведомства во многих случаях бессильна. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин, комментируя спецоперацию ФСБ в московском ОВД.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в московском ОВД Гольяново Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела спецоперацию, в результате которой по подозрению в получении взятки был задержан начальник уголовного розыска Виктор Дмитриев. Управление собственной безопасности (УСБ) одного из подразделений полиции осуществляет сопровождение следственных мероприятий.