«Жалуйтесь в ФСБ!»: Профсоюз полиции раскрыл «порочный круг коррупции» в МВД
Управление собственной безопасности МВД неэффективно в борьбе со взятками внутри ведомства, потому что его же руководство не желает огласки, объяснил глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
Победить коррупцию в МВД можно только с помощью Федеральной службы безопасности (ФСБ), поскольку собственная служба безопасности ведомства во многих случаях бессильна. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин, комментируя спецоперацию ФСБ в московском ОВД.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в московском ОВД Гольяново Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела спецоперацию, в результате которой по подозрению в получении взятки был задержан начальник уголовного розыска Виктор Дмитриев. Управление собственной безопасности (УСБ) одного из подразделений полиции осуществляет сопровождение следственных мероприятий.
По мнению Пашкина, в МВД часто закрывают глаза на подобные ситуации.
«УСБ МВД подчиняется руководству и согласовывает с ним все оперативные мероприятия. Часто начальники не хотят обращать внимание на происходящее, потому что боятся, что кто-то введет санкции против ведомства и них самих за назначение таких сотрудников. В подобных ситуациях они просто просят УСБ предупредить начальника полиции, чтобы больше этого не делал», - заявил он.
При этом Пашкин добавил, что ФСБ работает по другой системе.
«ФСБ все равно, какие показатели делал начальник полиции и давал ли деньги начальнику округа. В ФСБ приходят те, кто дал взятку, потому что они сейчас не доверяют полиции. Я советую всем, из кого вымогают деньги, идти не в МВД или УСБ, а именно в ФСБ. Это единственная оставшаяся структура, которая может что-то сделать МВД. А в УСБ могут все спустить на тормоза, и виновным иногда оказывается тот, кто дал деньги. ФСБ респект и уважуха», - заявил он.
Пашкин рассказал, из-за чего «постоянно» происходят такие ситуации.
«Это все из-за того, что УСБ подчиняется тем, кого они ловят. Те, кто обязан соблюдать закон, подчиняются тем, кто его нарушает. Но вообще взятка в три миллиона рублей по московским меркам – это копейки. Я знаю случай, когда люди сообщили о том, что с них вымогают огромную взятку, а московский глав не хочет работать с этим. Наш профсоюз с самого начала образования УСБ говорил о том, что она должна подчиняться президенту, а не МВД. Тогда будет порядок. Пересажают ряд начальников – будет почище воздух», - заключил он.
По данным СМИ, сумма взятки, якобы выданной начальнику уголовного розыска Дмитриеву для того, чтобы он не возбуждал дело по статье «Подделка документов», составила три миллиона рублей. Отмечается, что изначально он хотел получить пять миллионов рублей.
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