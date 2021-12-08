В СПЧ сферу IT-технологий назвали самой коррумпированной

Сегодня сфера IT-технологий в России является лидером по коррумпированности. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилла Кабанова.

По его словам, «откаты» в ней могут составлять 70-100%.

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Кабанов назвал эту сферу «непрозрачной», но при этом привлекательной, так как в ее обороте находится большое количество денежных средств. Он отметил, что многие ее представители не хотят менять ситуацию, иногда делая вид, что «не знают, что они заказывают».

В СПЧ также добавили, что в зоне риска, с точки зрения коррупции, все еще остается дорожное строительство. При этом Кабанов добавил, что коррупционная составляющая в ней сократилась.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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