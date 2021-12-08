В СПЧ сферу IT-технологий назвали самой коррумпированной

Сегодня сфера IT-технологий в России является лидером по коррумпированности. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилла Кабанова.

По его словам, «откаты» в ней могут составлять 70-100%.