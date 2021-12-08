В СПЧ сферу IT-технологий назвали самой коррумпированной
Сегодня сфера IT-технологий в России является лидером по коррумпированности. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилла Кабанова.
По его словам, «откаты» в ней могут составлять 70-100%.
Кабанов назвал эту сферу «непрозрачной», но при этом привлекательной, так как в ее обороте находится большое количество денежных средств. Он отметил, что многие ее представители не хотят менять ситуацию, иногда делая вид, что «не знают, что они заказывают».
В СПЧ также добавили, что в зоне риска, с точки зрения коррупции, все еще остается дорожное строительство. При этом Кабанов добавил, что коррупционная составляющая в ней сократилась.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+31 096 / сут.
Умерли
284 тыс.+1 182 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+34 615 / сут.
- Разработчики сообщили о блокировке браузера Tor в России
- МИД РФ: Санкции против Белоруссии похожи на наказание за «дружбу» с Россией
- МИД РФ: Запад намерен спровоцировать новые протесты в Белоруссии
- СМИ: Грузовик задавил 17 школьников в Нигерии
- В СПЧ сферу IT-технологий назвали самой коррумпированной
- В Британии испугались замерзнуть без российского газа из-за санкций США
- Врач рассказала, кому мясо можно есть каждый день
- Около 50 тысяч москвичей нарушили масочный режим в транспорте в ноябре
- Генсек ООН ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19
- Австралия объявила дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru