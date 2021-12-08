СМИ: в ОВД «Гольяново» в Москве прошли обыски
Федеральная служба безопасности России осуществила спецоперацию в московском ОВД Гольяново, сообщает Telegram-канал Baza.
Для ее проведения был полностью перекрыт целый этаж здания. В результате мероприятия задержан начальник уголовного розыска, который подозревается в получении взятки в 3 млн руб. за отказ от заведения дела по статье «Подделка документов».
В настоящее время в здании проходят следственные действия.
Как сообщалось ранее, главная военная прокуратура России намерена инициировать уголовное дело против четырех генералов и трех полковников Росгвардии. Они обвиняются в хищении 200 млн рублей и в злоупотреблении полномочиями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru