В Москве арестовали начальника полиции по району Ростокино

Арестован начальник отдела полиции по району Ростокино в Москве полковник Игорь Гоцуляк арестован. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, Пресненский суд удовлетворил ходатайство следствия.

Гоцуляк обвиняется в совершении преступлении по статье УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». По информации РБК, полковник подозревается в посредничестве во взятке суммой 84,6 млн рублей.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:МоскваАрест
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