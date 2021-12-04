В Москве арестовали начальника полиции по району Ростокино
4 декабря 202100:38
Арестован начальник отдела полиции по району Ростокино в Москве полковник Игорь Гоцуляк арестован. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, Пресненский суд удовлетворил ходатайство следствия.
Гоцуляк обвиняется в совершении преступлении по статье УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». По информации РБК, полковник подозревается в посредничестве во взятке суммой 84,6 млн рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru