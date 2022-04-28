Решение суда по делу против Ксении Собчак не вступило в силу из-за ошибки судьи

Московский городской суд вернул дело Эльнары Троицкой обратно в Кунцевский районный суд из-за того, что судья ошиблась при вынесении решения.

Только после этого дело будет рассмотрено в суде второй инстанции для полноценного рассмотрения всех доводов апелляционной жалобы.

«Я ранее говорила, что подам апелляцию на решение суда, и мы дальше будем разбираться. Сегодня так и произошло. Этот факт подтвердил мою позицию относительно того, что решение вынесено неверно», - заявила истица Эльнара Троицкая.