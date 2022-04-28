Решение суда по делу против Ксении Собчак не вступило в силу из-за ошибки судьи

Московский городской суд вернул дело Эльнары Троицкой обратно в Кунцевский районный суд из-за того, что судья ошиблась при вынесении решения.

Только после этого дело будет рассмотрено в суде второй инстанции для полноценного рассмотрения всех доводов апелляционной жалобы.

«Я ранее говорила, что подам апелляцию на решение суда, и мы дальше будем разбираться. Сегодня так и произошло. Этот факт подтвердил мою позицию относительно того, что решение вынесено неверно», - заявила истица Эльнара Троицкая.

Собчак заявила о закрытии программы «Вечерний Ургант»

Жительница Санкт-Петербурга Троицкая подала в суд на Ксению Собчак из-за обвинений в проституции.

Она просит взыскать компенсацию причиненного морального вреда c Собчак в размере 50 миллионов рублей, удалить фрагмент видео диалога девушки и журналистки и запретить дальнейшее использование всех видеозаписей с ее участием.

Ранее Ксения Собчак опровергла информацию СМИ о том, что получила израильское гражданство.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МосгорсудИскКсения СобчакСобчак
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