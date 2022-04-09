СМИ: Собчак опровергла получение израильского паспорта

Российская телеведущая Ксения Собчак опровергла информацию СМИ о том, что получила израильское гражданство. Отмечается, что она записала видео из Подмосковья, в котором заявила, что находится в России.

СМИ: Собчак получила гражданство Израиля

Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Отмечается, что телеведущая также отрицает данные о якобы продаже квартиры в Москве.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильРоссияГражданство РФКсения Собчак
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры