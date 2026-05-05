Россиянам рассказали о самом дешевом способе похудеть к лету

Речь идёт о популярных недельных экспресс-диетах. Яблочно-кефирная, предполагающая употребление в день пяти яблок и трёх стаканов кефира, обойдется россиянам в 1 747 рублей за семь дней. Второе место в списке у яичной диеты. Входящие в неё завтрак, обед и ужин с яйцами, грейпфрутами и овощами будут стоить 2 042 рубля за неделю.

Третье место - у модельной диеты, которая обойдётся в 2 149 рублей за семь дней. В неё входят яйцо и чашка чёрного кофе на завтрак, однопроцентный творог (150 гр) и чашку зелёного чая на обед, а также ужин из 100 граммов говядины и овощей.

Самой дорогой стала гречнево-куриная диета, в рамках которой недельный рацион будет состоять из гречневой каши, куриных грудок и кефира. Стоимость 2 864 рубля за неделю.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила «Радиоточке НСН», что главный рецепт похудения в любом возрасте — сбалансированная диета, однако перед любыми изменениями следует проконсультироваться со врачом.

