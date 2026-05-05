Россиянам рассказали о самом дешевом способе похудеть к лету
Яблочно-кефирная диета стала самым дешёвым способом экстренного похудения перед летним отпуском. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Пакет» от Х5 сообщает «Газета.Ru».
Речь идёт о популярных недельных экспресс-диетах. Яблочно-кефирная, предполагающая употребление в день пяти яблок и трёх стаканов кефира, обойдется россиянам в 1 747 рублей за семь дней. Второе место в списке у яичной диеты. Входящие в неё завтрак, обед и ужин с яйцами, грейпфрутами и овощами будут стоить 2 042 рубля за неделю.
Третье место - у модельной диеты, которая обойдётся в 2 149 рублей за семь дней. В неё входят яйцо и чашка чёрного кофе на завтрак, однопроцентный творог (150 гр) и чашку зелёного чая на обед, а также ужин из 100 граммов говядины и овощей.
Самой дорогой стала гречнево-куриная диета, в рамках которой недельный рацион будет состоять из гречневой каши, куриных грудок и кефира. Стоимость 2 864 рубля за неделю.
Ранее диетолог Марият Мухина заявила «Радиоточке НСН», что главный рецепт похудения в любом возрасте — сбалансированная диета, однако перед любыми изменениями следует проконсультироваться со врачом.
Горячие новости
- Россиянам объяснили, как защититься от хантавируса
- В Туапсе четыре участка береговой линии очистили от выбросов мазута
- «Теплицы даже на Рублевке»: Почему россияне все чаще сажают на дачах овощи
- Суд изъял в доход государства имущество основателя «Русагро» Мошковича
- Никаких больше впечатлений: «Сонный» туризм позволяет отдохнуть за три дня
- Россиянам рассказали о самом дешевом способе похудеть к лету
- Попытка выжить: Торговые центры незаконно превращают в апартаменты
- Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах увеличилось до 34 человек
- Макрон: Армения больше не нуждается в покровительстве России
- Россиянам объяснили, как сэкономить на покупке квартиры