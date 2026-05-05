Россиянам рассказали о самом дешевом способе похудеть к лету

Яблочно-кефирная диета стала самым дешёвым способом экстренного похудения перед летним отпуском. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Пакет» от Х5 сообщает «Газета.Ru».

Врач Продеус раскрыл главные секреты эффективного похудения

Речь идёт о популярных недельных экспресс-диетах. Яблочно-кефирная, предполагающая употребление в день пяти яблок и трёх стаканов кефира, обойдется россиянам в 1 747 рублей за семь дней. Второе место в списке у яичной диеты. Входящие в неё завтрак, обед и ужин с яйцами, грейпфрутами и овощами будут стоить 2 042 рубля за неделю.

Третье место - у модельной диеты, которая обойдётся в 2 149 рублей за семь дней. В неё входят яйцо и чашка чёрного кофе на завтрак, однопроцентный творог (150 гр) и чашку зелёного чая на обед, а также ужин из 100 граммов говядины и овощей.

Самой дорогой стала гречнево-куриная диета, в рамках которой недельный рацион будет состоять из гречневой каши, куриных грудок и кефира. Стоимость 2 864 рубля за неделю.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила «Радиоточке НСН», что главный рецепт похудения в любом возрасте — сбалансированная диета, однако перед любыми изменениями следует проконсультироваться со врачом.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Здоровое ПитаниеИсследованиеРейтингДиета

Горячие новости

Все новости

партнеры