Никаких больше впечатлений: «Сонный» туризм позволяет отдохнуть за три дня

Павел Жавнеров заявил НСН, что сегодня люди не хотят больше новых впечатлений, они хотят спокойствия и умиротворения.

Если городской житель даже три дня пробудет в лесу без телефона и соцсетей, этого времени хватит на восстановление психики, рассказал НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Традиционным пляжным лежакам и шумным экскурсиям россияне начинают предпочитать философию полного релакса, сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора Coral Travel, на рынке закрепляется устойчивый тренд на «ничегонеделание». Туристы, уставшие от мегаполисов, массово ищут тишину и возможность восстановления ментального здоровья. Отмечается, что отпуске туристы хотят не только увидеть новые локации, но отдохнуть физически, выспаться (сонный туризм).

Начинаются угрозы: Психолог раскрыла отличие пассивного отдыха от безделья
«Рост числа городов, уменьшение лесов, деревьев приводит к тому, что человек чувствует тягу к природе. Если у человека жизнь связана с компьютером, офисом, совещаниями, ему нужен противоположный формат отдыха. Максимальная перезагрузка – это всегда что-то противоположное вашим привычным будням. Чем контрастнее, тем больше человек отдыхает. Сегодня рутина человека – это мегаполис, пробки, офис. Конечно, в таком случае лес, где птички поют, очень поможет ему восстановить ресурсы. Не все зависит от времени отдыха. Если возьмем неделю, человек точно успеет восстановиться с точки зрения психики. Если человек даже три дня побудет в лесу без телефона и соцсетей, звонков, хватит и этого времени. А если он взял неделю, но продолжает смотреть рабочую почту, участвовать в созвонах, эффекта не будет», - рассказал он.

Он объяснил, что сегодня россиянам не нужны новые впечатления так, как раньше.

«Если у людей не хватает впечатлений, они могут пополнить их экскурсиями и более активным отдыхом. При этом сегодня у нас множество неопределенностей в мире, экономическая ситуация, политическая ситуация. Все это фоново проскальзывает в СМИ и соцсетях. Это эмоциональные потрясения, поэтому сегодня люди не хотят больше новых впечатлений, они хотят спокойствия и умиротворения. Потребность в новых ощущениях гораздо слабее, чем была раньше. У нас сейчас избыток новых ощущений», - добавил он.

Если человек реально утомлен, необходимо более спокойно входить в отпуск, не планировать горный слалом, сплав по горной реке, прыжки с парашютом, заявила НСН психолог Наталья Панфилова.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ПсихологияОтдых

Горячие новости

Все новости

партнеры