Никаких больше впечатлений: «Сонный» туризм позволяет отдохнуть за три дня
Павел Жавнеров заявил НСН, что сегодня люди не хотят больше новых впечатлений, они хотят спокойствия и умиротворения.
Если городской житель даже три дня пробудет в лесу без телефона и соцсетей, этого времени хватит на восстановление психики, рассказал НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
Традиционным пляжным лежакам и шумным экскурсиям россияне начинают предпочитать философию полного релакса, сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора Coral Travel, на рынке закрепляется устойчивый тренд на «ничегонеделание». Туристы, уставшие от мегаполисов, массово ищут тишину и возможность восстановления ментального здоровья. Отмечается, что отпуске туристы хотят не только увидеть новые локации, но отдохнуть физически, выспаться (сонный туризм).
«Рост числа городов, уменьшение лесов, деревьев приводит к тому, что человек чувствует тягу к природе. Если у человека жизнь связана с компьютером, офисом, совещаниями, ему нужен противоположный формат отдыха. Максимальная перезагрузка – это всегда что-то противоположное вашим привычным будням. Чем контрастнее, тем больше человек отдыхает. Сегодня рутина человека – это мегаполис, пробки, офис. Конечно, в таком случае лес, где птички поют, очень поможет ему восстановить ресурсы. Не все зависит от времени отдыха. Если возьмем неделю, человек точно успеет восстановиться с точки зрения психики. Если человек даже три дня побудет в лесу без телефона и соцсетей, звонков, хватит и этого времени. А если он взял неделю, но продолжает смотреть рабочую почту, участвовать в созвонах, эффекта не будет», - рассказал он.
Он объяснил, что сегодня россиянам не нужны новые впечатления так, как раньше.
«Если у людей не хватает впечатлений, они могут пополнить их экскурсиями и более активным отдыхом. При этом сегодня у нас множество неопределенностей в мире, экономическая ситуация, политическая ситуация. Все это фоново проскальзывает в СМИ и соцсетях. Это эмоциональные потрясения, поэтому сегодня люди не хотят больше новых впечатлений, они хотят спокойствия и умиротворения. Потребность в новых ощущениях гораздо слабее, чем была раньше. У нас сейчас избыток новых ощущений», - добавил он.
Если человек реально утомлен, необходимо более спокойно входить в отпуск, не планировать горный слалом, сплав по горной реке, прыжки с парашютом, заявила НСН психолог Наталья Панфилова.
Горячие новости
- В Туапсе четыре участка береговой линии очистили от выбросов мазута
- «Теплицы даже на Рублевке»: Почему россияне все чаще сажают на дачах овощи
- Суд изъял в доход государства имущество основателя «Русагро» Мошковича
- Никаких больше впечатлений: «Сонный» туризм позволяет отдохнуть за три дня
- Россиянам рассказали о самом дешевом способе похудеть к лету
- Попытка выжить: Торговые центры незаконно превращают в апартаменты
- Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах увеличилось до 34 человек
- Макрон: Армения больше не нуждается в покровительстве России
- Россиянам объяснили, как сэкономить на покупке квартиры
- Напавшему на свердловского губернатора Паслера оренбуржцу сократили срок ареста