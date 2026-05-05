Если городской житель даже три дня пробудет в лесу без телефона и соцсетей, этого времени хватит на восстановление психики, рассказал НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Традиционным пляжным лежакам и шумным экскурсиям россияне начинают предпочитать философию полного релакса, сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора Coral Travel, на рынке закрепляется устойчивый тренд на «ничегонеделание». Туристы, уставшие от мегаполисов, массово ищут тишину и возможность восстановления ментального здоровья. Отмечается, что отпуске туристы хотят не только увидеть новые локации, но отдохнуть физически, выспаться (сонный туризм).