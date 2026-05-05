Хронический стресс назвали одной из главных причин ухудшения памяти

Она пояснила, что постоянный стресс приводит к повышению уровня гормона кортизола, что негативно отражается на способности человека к запоминанию и обучению, а также «подавляет активность префронтальной коры, отвечающей за рациональное мышление и контроль импульсов».

«При этом реактивность зоны страха и тревоги в мозге усиливается. В итоге человеку становится сложнее сосредоточиться, принимать решения и контролировать эмоции», — указала эксперт.

Врач добавила, что стресс, как правило, всегда сопровождается нарушениями сна. В результате мозг не может полноценно восстановиться.

Ранее композитор и исследователь Тургут Николя Габриэль заявил, что музыкальное сопровождение в офисе может снижать уровень стресса и повышать продуктивность сотрудников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

