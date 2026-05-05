Суд изъял в доход государства имущество основателя «Русагро» Мошковича
Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства имущество основателя «Русагро» Вадима Мошковича, в том числе 65% акций компании. Об этом сообщает ТАСС.
Также в доход государства обращены 10,5 млрд рублей, находившиеся на банковских счетах Мошковича, а также валюта более чем 29 млн рублей, которую изъяли в ходе обыска у бизнесмена.
Как пишет RT, кроме того были изъяты четырёхуровневая квартира супруги Мошковича Наталии Быковской, загородный дом площадью более тысячи квадратных метров, участки в коттеджном посёлке, 100% доли в ООО «Финансовый ресурс» и акции завода «АО «Эталон».
Отмечается, что иск Генпрокуратуры РФ был удовлетворён частично. Решение суда вступает в силу незамедлительно.
Ранее Зеленоградский районный суд Москвы обратил в доход государства имущество экс-главы Московской областной таможни Вячеслава Романовского на сумму более 500 млн рублей,
