Суд изъял в доход государства имущество основателя «Русагро» Мошковича

Также в доход государства обращены 10,5 млрд рублей, находившиеся на банковских счетах Мошковича, а также валюта более чем 29 млн рублей, которую изъяли в ходе обыска у бизнесмена.

Как пишет RT, кроме того были изъяты четырёхуровневая квартира супруги Мошковича Наталии Быковской, загородный дом площадью более тысячи квадратных метров, участки в коттеджном посёлке, 100% доли в ООО «Финансовый ресурс» и акции завода «АО «Эталон».

Отмечается, что иск Генпрокуратуры РФ был удовлетворён частично. Решение суда вступает в силу незамедлительно.

Ранее Зеленоградский районный суд Москвы обратил в доход государства имущество экс-главы Московской областной таможни Вячеслава Романовского на сумму более 500 млн рублей,

