Травма детства – не приговор: Как решить проблему сиротства в России
Наставничество и другие практики, направленные на то, чтобы в жизни каждого ребенка был устойчивый взрослый, может значительно снизить число детей в детских домах, сказал НСН режиссер-документалист Кирилл Косолапов.
В России тема сиротства чаще воспринимается через призму жалости или статистики, но куда важнее сегодня не просто иллюстрировать проблему, а показывать пути ее решения. Об этом в беседе с НСН заявил автор документального фильма «Дети наши» о проблеме детских домов Кирилл Косолапов.
Проект рассказывает не только о проблемах такой системы, но и о практиках, которые помогают детям оставаться вне детдомов и получать поддержку после них. Среди них - наставничество, приемные и замещающие семьи и не только. Косолапов отметил, что корень проблемы в том, что каждому ребенку необходим устойчивый взрослый рядом.
«Речь не только о финальном шаге — усыновлении. Иногда ребенку нужна семья, иногда — устойчивый взрослый рядом, иногда — помощь его родителям, чтобы семья не распалась окончательно. Во всех случаях главный вопрос один: как дать ребенку опору, привязанность и опыт доверия. За последние годы детей в учреждениях стало значительно меньше, чем раньше. Но мы бы хотели предложить новую большую идею: Россия — страна семейных ценностей, поэтому у нас нет детей в детских домах. Эксперты-герои фильма сходятся во мнении, что если применить по всей стране все лучшие практики, то детям просто неоткуда будет взяться в таких учреждениях. Тема сиротства не табуирована сегодня. Но часто она воспринимается через жалость, либо через сухую статистику, это быстро отдаляет зрителя. Нам хотелось не давить на чувство вины, не превращать проблему в отчет, а показать конкретные решения»,- рассказал он.
Как подчеркнул собеседник НСН, в фильме «Дети наши» находит отражение не только тема сиротства.
«Поражает сама оптика людей, которые занимаются детьми. Они не смотрят на ребенка через травму как на приговор. Видят, что у человека могла быть тяжелая стартовая точка, но при правильной поддержке траектория может меняться. Когда ребенок в раннем возрасте не получает ощущения безопасности, он потом живет так, будто мир в любой момент может его подвести. Когда рядом появляется взрослый, который не исчезает, выдерживает сложность, — это уже не абстрактная помощь, а шанс на другую жизнь. Одна из героинь говорит: «Каждый хочет, чтобы его любили, о нем думали и о нем заботились». Так что фильм не только и не столько о детях в детских домах, сколько и о любви к детям в целом. Возможно, о любви вообще, как пути к свету», - объяснил Косолапов.
Документальный фильм «Дети наши» создан при поддержке ON Media. Генеральным продюсером проекта выступила генеральный директор холдинга Софья Митрофанова. Премьера состоялась на «Кион» 25 апреля.
Ранее уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова заявила, что количество детей, живущих в российских детских домах, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних и других учреждениях, на 1 октября 2025 года составило 49 061 человека. Это на 18,2% ниже показателя на 1 июля 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
