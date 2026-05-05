Проект рассказывает не только о проблемах такой системы, но и о практиках, которые помогают детям оставаться вне детдомов и получать поддержку после них. Среди них - наставничество, приемные и замещающие семьи и не только. Косолапов отметил, что корень проблемы в том, что каждому ребенку необходим устойчивый взрослый рядом.

«Речь не только о финальном шаге — усыновлении. Иногда ребенку нужна семья, иногда — устойчивый взрослый рядом, иногда — помощь его родителям, чтобы семья не распалась окончательно. Во всех случаях главный вопрос один: как дать ребенку опору, привязанность и опыт доверия. За последние годы детей в учреждениях стало значительно меньше, чем раньше. Но мы бы хотели предложить новую большую идею: Россия — страна семейных ценностей, поэтому у нас нет детей в детских домах. Эксперты-герои фильма сходятся во мнении, что если применить по всей стране все лучшие практики, то детям просто неоткуда будет взяться в таких учреждениях. Тема сиротства не табуирована сегодня. Но часто она воспринимается через жалость, либо через сухую статистику, это быстро отдаляет зрителя. Нам хотелось не давить на чувство вины, не превращать проблему в отчет, а показать конкретные решения»,- рассказал он.