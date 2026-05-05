В Туапсе четыре участка береговой линии очистили от выбросов мазута
Уборка четырёх из шести локальных участков, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов на берег, завершена в Туапсинском муниципальном округе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Уточняется, что в посёлках Новомихайловский, Южный и Весна завершили как уборку, так и вывоз загрязнённого грунта. В селе Небуг вывоз продолжается.
«Основные работы за пределами самого Туапсе сейчас продолжаются в посёлке Тюменском... Работы по ликвидации локального выброса нефтепродуктов также ведут в селе Ольгинка», - говорится в сообщении.
Ранее глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко заявил, что загрязненный нефтепродуктами пляж приведут в порядок к 1 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Туапсе четыре участка береговой линии очистили от выбросов мазута
- «Теплицы даже на Рублевке»: Почему россияне все чаще сажают на дачах овощи
- Суд изъял в доход государства имущество основателя «Русагро» Мошковича
- Никаких больше впечатлений: «Сонный» туризм позволяет отдохнуть за три дня
- Россиянам рассказали о самом дешевом способе похудеть к лету
- Попытка выжить: Торговые центры незаконно превращают в апартаменты
- Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах увеличилось до 34 человек
- Макрон: Армения больше не нуждается в покровительстве России
- Россиянам объяснили, как сэкономить на покупке квартиры
- Напавшему на свердловского губернатора Паслера оренбуржцу сократили срок ареста