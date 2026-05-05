В Туапсе четыре участка береговой линии очистили от выбросов мазута

Уборка четырёх из шести локальных участков, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов на берег, завершена в Туапсинском муниципальном округе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Женщинам-волонтерам запретили убирать мазут на пляжах Туапсе

Уточняется, что в посёлках Новомихайловский, Южный и Весна завершили как уборку, так и вывоз загрязнённого грунта. В селе Небуг вывоз продолжается.

«Основные работы за пределами самого Туапсе сейчас продолжаются в посёлке Тюменском... Работы по ликвидации локального выброса нефтепродуктов также ведут в селе Ольгинка», - говорится в сообщении.

Ранее глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко заявил, что загрязненный нефтепродуктами пляж приведут в порядок к 1 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Борис Морозов
