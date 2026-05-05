Как добавил собеседник НСН, сегодня не только на дачах, но почти на каждом загородном участке можно встретить грядки и теплицы. При этом нередко их засаживают картофелем.

«В последнее время я не видел ни одной рублевской или очень богатой дачи, в которой на заднем дворе не стояла бы тепличка одна-другая. Там обязательно немного картошки, зелени. Считается не очень хорошим тоном ходить и покупать это на рынке. На рынке вы чаще всего покупаете кота в мешке — неполезное, невкусное, невитаминное, непонятно как выращенное. А тут свежачок с грядки. Это уже есть у всех. В последнее время стали чаще выращивать картошку, потому что люди поняли, что никогда не купишь картофель конкретного сорта», — рассказал Туманов.

Ранее агроном и технический консультант «Гродан» Алексей Куренин заявил, что одной из распространенных ошибок при выращивании рассады является неправильная подготовка семян. Начинающие садоводы часто игнорируют замачивание, хотя эта процедура помогает размягчить оболочку и ускорить прорастание, напоминает «Радиоточка НСН».

