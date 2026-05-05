«Теплицы даже на Рублевке»: Почему россияне все чаще сажают на дачах овощи
Покупка картофеля на рынке для некоторых россиян сегодня является дурным тоном, рассказал НСН Андрей Туманов.
Погода не способна охладить стремление дачников заранее готовиться к новому сезону, при необходимости они могут сэкономить на новом инвентаре, но не на семенах, заявил в беседе с НСН глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
Холодный апрель и общее падение продаж непродовольственных товаров сказались в этом году на дачном сезоне, пишет «Коммерсант». Уточняется, что спрос на грабли год к году снизился на 11%, мусорные мешки и саженцы — на 10%, семена — на 5%. При этом российские садоводы активнее переходят на закупки нужных товаров на маркетплейсах. Туманов объяснил, что есть несколько категорий товаров, на которых садоводы могут сэкономить.
«Ни холодные, ни теплые дни на садоводов, как правило, не влияют. Все равно надо работать, дел много, инструмент нужен. Другое дело, что у садовода в отличие от горожанина есть возможность сэкономить. Если вдруг у него становится меньше денег, он может отказаться от множества товаров. Если нужна новая лопата, но нет денег, можно, например, поправить кувалдой старую лопату. Много чего можно из старых вещей возродить. Кроме того, садоводы легко переходят на питание со своего участка. Сейчас на рынке для садоводов представлено огромное количество ненужных товаров, которые продвигают с помощью агрессивного маркетинга. Это всякие чудо-лопаты, чудо-саженцы. Все это задаром никому не нужно, в случае покупки скорее всего будет лежать без дела. Когда у людей меньше денег, они лучше начинают соображать и покупают только нужное. При этом каждый садовод покупает семена. Какой бы он не был скупой и прижимистый, обязательно купит в два-три раза больше, чем ему надо», — отметил он.
Как добавил собеседник НСН, сегодня не только на дачах, но почти на каждом загородном участке можно встретить грядки и теплицы. При этом нередко их засаживают картофелем.
«В последнее время я не видел ни одной рублевской или очень богатой дачи, в которой на заднем дворе не стояла бы тепличка одна-другая. Там обязательно немного картошки, зелени. Считается не очень хорошим тоном ходить и покупать это на рынке. На рынке вы чаще всего покупаете кота в мешке — неполезное, невкусное, невитаминное, непонятно как выращенное. А тут свежачок с грядки. Это уже есть у всех. В последнее время стали чаще выращивать картошку, потому что люди поняли, что никогда не купишь картофель конкретного сорта», — рассказал Туманов.
Ранее агроном и технический консультант «Гродан» Алексей Куренин заявил, что одной из распространенных ошибок при выращивании рассады является неправильная подготовка семян. Начинающие садоводы часто игнорируют замачивание, хотя эта процедура помогает размягчить оболочку и ускорить прорастание, напоминает «Радиоточка НСН».
