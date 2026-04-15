«Оскорбления на десятку»: Юрист раскрыла штрафы за скандалы в общедомовых чатах
Большинство судов связано с оскорблениями и голословными обвинениями в общедомовых чатах, при этом оштрафовать могут за публикацию фото, имени и телефона соседа, сказала в эфире НСН Яна Бондаренко.
Оскорбление соседа в общедомовом чате может грозить обидчику штрафом до 10 тысяч рублей, а фото машины не является разглашением персональных данных, объяснила в интервью НСН юрист Яна Бондаренко.
Ранее сообщалось, что россияне могут быть оштрафованы на сумму от 10-15 тысяч рублей на публикацию без согласия соседей их персональных данных в общедомовых чатах. Бондаренко объяснила, что в таких перепалках является разглашением персональных данных, а что нет.
«Персональные данные – это те данные, по которым можно установить то или иное лицо. Это его фотография, индивидуальный ник, например, Маша с редкой фамилией. Маш Ивановых у нас очень много, но это тоже можно привязать, а ник qwerty – это не персональные данные. Номер телефона могут иногда привязать к персональным данным, за это полагается административный штраф. При этом номер автомобиля – это не персональные данные, потому что, вбив его в интернете, вы не узнаете, кто собственник автомобиля», - отметила юрист.
Она также рассказала, какие дискуссии в общедомовых чатах чаще всего приводят к судебным разбирательствам.
«Это может быть связано с голословными обвинениями в адрес соседа, который "умышленно повредил мою машину". В суде будут разбираться, почему Иванов пишет в чате, что Петров его машину повредил. Это голословное обвинение, потому что пока не доказано иное, человек у нас невиновен. Второй момент – это разбирательства из-за оскорблений. Это самый частый случай, при этом за оскорбления в чатах может быть штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Как правило, тот, кто считает, что его оскорбили, подает заявление в полицию, а она уже проводит следственные мероприятия. Бывает, что люди могут примириться, удалить пост и какая-то компенсация выплачивается, но у нас в практике такого не было. Как правило, дело доводят до суда. При этом штрафы взыскиваются в пользу государства. Тот, кого оскорбили, ни копейки не получит, он должен дальше отдельно в исковом производстве требовать компенсацию», - заключила собеседница НСН.
При этом Бондаренко уточнила, что для заявления в полицию скринов переписки в чате будет достаточно, а в суде могут попросить заверить их у нотариуса.
В конце декабря 2025 года Владимир Путин подписал закон об общедомовых чатах в мессенджере МАХ, напоминает «Радиоточка НСН».
