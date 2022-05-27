«Репрессивный подход»: Лысаков раскритиковал уголовку для водителей без прав
Тенденция к замене инспекторов на камеры не позволит фиксировать водителей без прав, поэтому разумно повысить штрафы, но не спешить с арестами, сказал в эфире НСН Вячеслав Лысаков.
Введение в России уголовной ответственности для водителей без прав преждевременно и может усилить коррупцию инспекторов ДПС, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков.
Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы для водителей без прав до 50-100 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения подвести их действия под новую уголовную статью, предусматривающую до года тюрьмы.
«У меня к этому двоякое отношение. С одной стороны, необходимо наказывать людей, садящихся за руль без водительского удостоверения, не имея его вообще в природе. Они нигде не обучались и не имеют никакого права управлять автомобилем. Тем не менее, в случае принятия поправок в административный и уголовный кодекс, если это будет сделано пакетно, коррупционная составляющая в отношениях между инспектором ДПС и водителями резко возрастет. Это делать вместе нельзя, это преждевременно. Вводить в профилактических целях уголовную ответственность за правонарушения, которые не привели к реальным тяжелым последствиям, - слишком репрессивный подход», - сказал Лысаков.
По его мнению, сначала нужно увеличить штрафы и только через год, возможно, дополнить их «уголовкой».
«Было бы более разумно сначала повысить административный штраф, в течение, как минимум, года посмотреть на статистику этих нарушений и только в случае, если их число не снизилось, можно будет ставить вопрос об уголовной ответственности», - считает экс-депутат.
Лысаков также указал, что отсутствие на дорогах «живых инспекторов» не позволит фиксировать бесправников за рулем.
«Система наказаний работает не в случае их жесткости, а в случае неотвратимости. Это главный принцип формирования законопослушного поведения – не огромными штрафами, административными арестами и тем более уголовной ответственностью, а неотвратимостью наказания. У меня есть определенные сомнения в неизбежности этого наказания, поскольку мы видим на дорогах все меньше инспекторов и все больше камер, а определить, что водитель едет без прав, может только живой инспектор, остановив автомобиль. Учитывая эту тенденцию, даже с принятием предложенных поправок, реализация их на практике будет крайне сложна», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский предупреждал НСН, что, если водителей и пассажиров обяжут выходить из автомобиля по требованию инспекторов, на дорогах может разыграться очень сложная ситуация, грозящая несанкционированными обысками и досмотрами.
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