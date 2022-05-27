В Госдуме предложили конфисковывать автомобили за езду без прав

Так, Дума предлагает ввести штрафы в 50-100 тысяч рублей за управление автомобилем без прав для тех, кто ранее был лишен водительского удостоверения. При отсутствии состава уголовного преступления возможно введение обязательных работ на срок от 150 до 200 часов. Сейчас допустившие подобное нарушение ПДД должны заплатить штраф в 30 тысяч рублей, также законодательство предусматривает административный арест на срок до 15 суток.

Также в Госдуму внесли проект поправок в статью Уголовного кодекса «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Предлагается ввести наказание вплоть до года тюремного заключения для автомобилистов, которые были лишены прав и привлекались к административной ответственности за езду без удостоверения. Судимым по аналогичной статье может грозить до двух лет заключения, штраф в 200-300 тысяч рублей или 480 часов обязательных работ.

При этом депутаты предлагают конфисковывать автомобили злостных нарушителей, которые неоднократно ездят без прав, в том числе в нетрезвом виде.

