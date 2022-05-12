«Выходи и дуй!»: Автомобилисты опасаются обысков и «трубочек» из-за новых инициатив МВД

На дорогах может разыграться очень сложная ситуация, грозящая водителям несанкционированными обысками и досмотрами, сказал в эфире НСН Леонид Ольшанский.

Если водителей и пассажиров обяжут выходить из автомобиля по требованию инспекторов, это будет необоснованным ущемлением их прав, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент «Движения автомобилистов России», адвокат Леонид Ольшанский.

Ранее стало известно, что в МВД хотят расширить полномочия инспекторов ГИБДД. По данным «Газеты.Ru», автоинспектор сможет потребовать, чтобы водитель или пассажир вышли из машины в случае задержания автомобиля, личного досмотра, отстранения от управления и в ряде других ситуаций.

СМИ: инспекторам ГИБДД могут расширить полномочия
«Я считаю, что это необоснованно. Пассажир никак не относится к сфере деятельности инспектора. У нас главный пункт правил гласит, что по требованию сотрудника полиции водитель обязан остановиться и передать документы. А теперь будет, что выйти должны и водители, да еще и пассажир. Это серьезное ущемление прав, поэтому я максимально критически отношусь к данному положению и к усилению функций сотрудника ГАИ», - сказал Ольшанский.

При этом он перечислил проблемы, которые могут возникнуть у водителей.

Даже для гаишников: Шкуматов перечислил плюсы амнистии за нарушения ПДД
«Очень многие грамотные водители говорят: "Минуточку, я остановился, я никуда не пойду", а ему отвечают: "Пройдемте в патрульную машину". Кроме того, у нас существует обязанность водителя проехать в больницу на медицинское освидетельствование, а вот дуть в трубочку в руках инспектора – это право водителя, но не обязанность. Его будут подводить: "Я имею право потребовать, чтобы вы вышли, иди дуй в трубочку". И не каждый поймет, что выйти – это одно, а дуть в трубочку – это другое. Это может привести к несанкционированному обыску или досмотру. Сейчас можно потребовать двух понятых и протокол досмотра, а будут говорить: "Выйдите, вы обязаны". Поэтому очень сложная ситуация может на дорогах разыграться», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов объяснял НСН, в чем плюсы амнистии за нарушения ПДД, которую предложила ввести Госдума.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбыскиАвтомобилистыГИБДД
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры