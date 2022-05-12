«Выходи и дуй!»: Автомобилисты опасаются обысков и «трубочек» из-за новых инициатив МВД

Если водителей и пассажиров обяжут выходить из автомобиля по требованию инспекторов, это будет необоснованным ущемлением их прав, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент «Движения автомобилистов России», адвокат Леонид Ольшанский.

Ранее стало известно, что в МВД хотят расширить полномочия инспекторов ГИБДД. По данным «Газеты.Ru», автоинспектор сможет потребовать, чтобы водитель или пассажир вышли из машины в случае задержания автомобиля, личного досмотра, отстранения от управления и в ряде других ситуаций.