Рэпера Инстасамку внесли в украинскую базу «Миротворец»

Рэп-исполнительницу Инстасамку (Дарью Зотееву) внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

СМИ: президента Казахстана внесли в базу «Миротворца»

Ресурс обвиняет певицу в поддержке российской спецоперации. Отмечается, что Зотеева пропагандирует «российский нацизм и фашизм». СМИ полагают, что шумиха началась из-за фейкового «пожертвования» русской армии в размере 900 тысяч рублей. В своих социальных сетях певица опровергала информацию о пожертвовании.

В России же Мизулина предложила запретить концерты Инстасамки. Как отметила общественный деятель, среди блогеров и исполнителей участились случаи пропаганды запрещенных веществ и распространения контента, направленного на развращение несовершеннолетних.

Ранее бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Ресурс назвал его «профессиональным провокатором», совершающим «публичные информационные диверсии в пользу российской армии». Кроме того, в вину Арестовичу ставят участие в мероприятиях, деморализующий украинскую армию, а также дискредитацию органов управления и власти Украины.

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ТЕГИ:Российско-украинские ОтношенияЗапретМиротворецПевица
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