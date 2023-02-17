Рэпера Инстасамку внесли в украинскую базу «Миротворец»
Рэп-исполнительницу Инстасамку (Дарью Зотееву) внесли в базу украинского сайта «Миротворец».
Ресурс обвиняет певицу в поддержке российской спецоперации. Отмечается, что Зотеева пропагандирует «российский нацизм и фашизм». СМИ полагают, что шумиха началась из-за фейкового «пожертвования» русской армии в размере 900 тысяч рублей. В своих социальных сетях певица опровергала информацию о пожертвовании.
В России же Мизулина предложила запретить концерты Инстасамки. Как отметила общественный деятель, среди блогеров и исполнителей участились случаи пропаганды запрещенных веществ и распространения контента, направленного на развращение несовершеннолетних.
Ранее бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Ресурс назвал его «профессиональным провокатором», совершающим «публичные информационные диверсии в пользу российской армии». Кроме того, в вину Арестовичу ставят участие в мероприятиях, деморализующий украинскую армию, а также дискредитацию органов управления и власти Украины.
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