Рэпера Инстасамку внесли в украинскую базу «Миротворец»

Ресурс обвиняет певицу в поддержке российской спецоперации. Отмечается, что Зотеева пропагандирует «российский нацизм и фашизм». СМИ полагают, что шумиха началась из-за фейкового «пожертвования» русской армии в размере 900 тысяч рублей. В своих социальных сетях певица опровергала информацию о пожертвовании.



В России же Мизулина предложила запретить концерты Инстасамки. Как отметила общественный деятель, среди блогеров и исполнителей участились случаи пропаганды запрещенных веществ и распространения контента, направленного на развращение несовершеннолетних.

Ранее бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Ресурс назвал его «профессиональным провокатором», совершающим «публичные информационные диверсии в пользу российской армии». Кроме того, в вину Арестовичу ставят участие в мероприятиях, деморализующий украинскую армию, а также дискредитацию органов управления и власти Украины.