Мизулина предложила запретить концерты Инстасамки в России

Лига безопасного интернета предложила запретить концерты блогера и рэп-исполнительницы Инстасамки (Дарьи Зотеевой). Об этом сообщила директор организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Мизулина призвала запретить в России платформы Twitch и Trovo

Как отметила общественный деятель, среди блогеров и исполнителей участились случаи пропаганды запрещенных веществ и распространения контента, направленного на развращение несовершеннолетних.

«Исполнитель Инстасамка, в погоне за сверхприбылью рекламирует магазины по продаже наркотиков (статья УК РФ 228.1), а проведенные ей концерты имеют нарушения, связанные с развратными действиями по отношению к детям», — написала Мизулина в Telegram.

По словам директора Лиги безопасного интернета, продажа билетов на концерты Инстасамки осуществляется «бесконтрольно», несмотря на возрастную маркировку. Общественная организация намерена обратиться к властям регионов, где планируются выступления исполнительницы, с просьбой «принять меры по ограничению такой сомнительной для подрастающего поколения деятельности».

Кроме того, Мизулина призвала родителей внимательнее относиться к контенту, потребляемому детьми, и в случае выявления нарушений обращаться в правоохранительные органы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:КонцертИнтернет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры