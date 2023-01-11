Мизулина предложила запретить концерты Инстасамки в России

Как отметила общественный деятель, среди блогеров и исполнителей участились случаи пропаганды запрещенных веществ и распространения контента, направленного на развращение несовершеннолетних.



«Исполнитель Инстасамка, в погоне за сверхприбылью рекламирует магазины по продаже наркотиков (статья УК РФ 228.1), а проведенные ей концерты имеют нарушения, связанные с развратными действиями по отношению к детям», — написала Мизулина в Telegram.

По словам директора Лиги безопасного интернета, продажа билетов на концерты Инстасамки осуществляется «бесконтрольно», несмотря на возрастную маркировку. Общественная организация намерена обратиться к властям регионов, где планируются выступления исполнительницы, с просьбой «принять меры по ограничению такой сомнительной для подрастающего поколения деятельности».

Кроме того, Мизулина призвала родителей внимательнее относиться к контенту, потребляемому детьми, и в случае выявления нарушений обращаться в правоохранительные органы.

