Мизулина предложила запретить концерты Инстасамки в России
Лига безопасного интернета предложила запретить концерты блогера и рэп-исполнительницы Инстасамки (Дарьи Зотеевой). Об этом сообщила директор организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
Как отметила общественный деятель, среди блогеров и исполнителей участились случаи пропаганды запрещенных веществ и распространения контента, направленного на развращение несовершеннолетних.
«Исполнитель Инстасамка, в погоне за сверхприбылью рекламирует магазины по продаже наркотиков (статья УК РФ 228.1), а проведенные ей концерты имеют нарушения, связанные с развратными действиями по отношению к детям», — написала Мизулина в Telegram.
По словам директора Лиги безопасного интернета, продажа билетов на концерты Инстасамки осуществляется «бесконтрольно», несмотря на возрастную маркировку. Общественная организация намерена обратиться к властям регионов, где планируются выступления исполнительницы, с просьбой «принять меры по ограничению такой сомнительной для подрастающего поколения деятельности».
Кроме того, Мизулина призвала родителей внимательнее относиться к контенту, потребляемому детьми, и в случае выявления нарушений обращаться в правоохранительные органы.
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