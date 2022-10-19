СМИ: президента Казахстана внесли в базу «Миротворца»
Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Ресурс поясняет, что причиной стало его «публичное отрицание российской агрессии против Украины в 2014 году».
В МИД Казахстана прокомментировали референдумы в Донбассе словами о территориальной целостности стран
На сайте приводится цитата из интервью Токаева Deutsche Welle (издание признано иноагентом) в 2019 году, в котором он заявил, что Казахстан «не называет то, что произошло в Крыму, аннексией». Глава Казахстана также заявлял, что «верит в мудрость, порядочность российского руководства».
Накануне проведения референдумов в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях Токаев отказался комментировать их подготовку. На вопрос журналистов президент Казахстана заявил, что «ничего не думает» по этому поводу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru