СМИ: президента Казахстана внесли в базу «Миротворца»

На сайте приводится цитата из интервью Токаева Deutsche Welle (издание признано иноагентом) в 2019 году, в котором он заявил, что Казахстан «не называет то, что произошло в Крыму, аннексией». Глава Казахстана также заявлял, что «верит в мудрость, порядочность российского руководства».

Накануне проведения референдумов в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях Токаев отказался комментировать их подготовку. На вопрос журналистов президент Казахстана заявил, что «ничего не думает» по этому поводу.

