СМИ: президента Казахстана внесли в базу «Миротворца»

Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Ресурс поясняет, что причиной стало его «публичное отрицание российской агрессии против Украины в 2014 году».

В МИД Казахстана прокомментировали референдумы в Донбассе словами о территориальной целостности стран

На сайте приводится цитата из интервью Токаева Deutsche Welle (издание признано иноагентом) в 2019 году, в котором он заявил, что Казахстан «не называет то, что произошло в Крыму, аннексией». Глава Казахстана также заявлял, что «верит в мудрость, порядочность российского руководства».

Накануне проведения референдумов в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях Токаев отказался комментировать их подготовку. На вопрос журналистов президент Казахстана заявил, что «ничего не думает» по этому поводу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МиротворецКазахстан
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