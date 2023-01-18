Алексея Арестовича внесли в базу «Миротворца»

Бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича внеслу в базу украинского сайта «Миротворец».

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Ресурс назвал его «профессиональным провокатором», совершающим «публичные информационные диверсии в пользу российской армии».

«Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путём деморализации ВСУ. Дискредитация государственных органов власти и управления», - добавили составители базы.

Ранее Арестович сделал ряд резонансных заявлений по ситуации с падением ракеты на дом в городе Днепр, за что был подвергнут жесточайшей критике, после чего уволился, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияЧиновникиУкраина
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