Рэпер Vacio обвинил экс-солистку «Блестящих» в скандале с «голой вечеринкой»
Рэпер Vacio, попавший за решетку после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, обвинил в скандале вокруг нее экс-солистку группы «Блестящие» Ольгу Орлову, сообщает Telegram-канал Mash.
По мнению музыканта и его защиты, именно Орлова опубликовала видео, на котором с Vacio стянули носок, прикрывавший его мужское достоинство. Они утверждают, что Орлова выискивала на вечеринке шок-контент, спрятав лицо под никабом.
При этом сама певица и ведущая «Дома-2» назвала «фантазиями» высказывания рэпера. Она сказала изданию «Стархит», что не снимала скандальное видео с носком и даже его не видела.
Бывший министр труда, экономист Сергей Калашников ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что скандал вокруг «голой вечеринки» Ивлеевой связан с расслоением в российском обществе, которое стало делиться «на касты».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru