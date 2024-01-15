Рэпер Vacio обвинил экс-солистку «Блестящих» в скандале с «голой вечеринкой»

При этом сама певица и ведущая «Дома-2» назвала «фантазиями» высказывания рэпера. Она сказала изданию «Стархит», что не снимала скандальное видео с носком и даже его не видела.

Бывший министр труда, экономист Сергей Калашников ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что скандал вокруг «голой вечеринки» Ивлеевой связан с расслоением в российском обществе, которое стало делиться «на касты».

