Рэпер Vacio обвинил экс-солистку «Блестящих» в скандале с «голой вечеринкой»

Рэпер Vacio, попавший за решетку после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, обвинил в скандале вокруг нее экс-солистку группы «Блестящие» Ольгу Орлову, сообщает Telegram-канал Mash.

По мнению музыканта и его защиты, именно Орлова опубликовала видео, на котором с Vacio стянули носок, прикрывавший его мужское достоинство. Они утверждают, что Орлова выискивала на вечеринке шок-контент, спрятав лицо под никабом.

Ивлеева не признала вину по делу об организации «голой вечеринки»

При этом сама певица и ведущая «Дома-2» назвала «фантазиями» высказывания рэпера. Она сказала изданию «Стархит», что не снимала скандальное видео с носком и даже его не видела.

Бывший министр труда, экономист Сергей Калашников ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что скандал вокруг «голой вечеринки» Ивлеевой связан с расслоением в российском обществе, которое стало делиться «на касты».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РэперСкандалПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры