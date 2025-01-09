Байден забыл, какого пола родился ребенок у его внучки
Покидающий свой пост президент США Джо Байден в очередной раз проявил забывчивость, сообщает РИА Новости.
Глава государства не смог вспомнить, какого пола родился ребенок у его внучки Наоми. «Хорошая новость в том, что с сегодняшнего дня я уже прадедушка... 10-фунтовая девочка... мальчик», — заявил глава белого дома. Таким образом неясно, какая версия правильная.
До этого Байден заявил, что 31-летняя дочь его сына Хантера Наоми 8 января родит ребенка в Калифорнии с помощью кесарева сечения.
Ранее Байден во время выступления на ГА ООН забыл, где находится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден забыл, какого пола родился ребенок у его внучки
- Спецпосланник по Украине: Трамп скоро найдет решение конфликта
- В МЧС выразили соболезнования родным погибших в Энгельсе пожарных
- В Чаде военная колонна выдвинулась к дворцу президента
- Пентагон: Планов военного вторжения в Гренландию сейчас нет
- Спецпосланник по Украине: Трамп не намерен делать уступки Путину
- СМИ: Силы безопасности установили контроль у президентского дворца в Чаде
- Пентагон: Путин не собирается сдаваться на Украине
- Вашингтон: США приветствуют решение Киева остановить транзит российского газа
- Словакия: Остановка транзита газа через Украину вредит ЕС и помогает США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru