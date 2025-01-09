Байден забыл, какого пола родился ребенок у его внучки

Глава государства не смог вспомнить, какого пола родился ребенок у его внучки Наоми. «Хорошая новость в том, что с сегодняшнего дня я уже прадедушка... 10-фунтовая девочка... мальчик», — заявил глава белого дома. Таким образом неясно, какая версия правильная.

До этого Байден заявил, что 31-летняя дочь его сына Хантера Наоми 8 января родит ребенка в Калифорнии с помощью кесарева сечения.

Ранее Байден во время выступления на ГА ООН забыл, где находится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

