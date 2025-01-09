Спецпосланник по Украине: Трамп скоро найдет решение конфликта
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в ближайшем будущем сможет прийти к решению конфликта вокруг Украины в рамках предстоящих переговоров с главой России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщил Fox News спецпосланник по Украине в администрации Трампа Кит Келлог.
Он отметил, что считает крупнейшей ошибкой уходящего президента США Джо Байдена отказаться от взаимодействия с Путиным по урегулированию конфликта.
Келлог подчеркнул, что Трамп не планирует делать уступки Путину в вопросе урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru