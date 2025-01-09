В МЧС выразили соболезнования родным погибших в Энгельсе пожарных
9 января 202503:31
Личный состав МЧС России выразил соболезнования родным пожарных, погибших при ликвидации возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе Саратовской области, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.
При исполнении служебного долга погибли Геннадий Афанасьев и Жаслан Телеупов. Отмечается, что пожарные страны скорбят о гибели боевых товарищей.
Ранее в Энгельсе после атаки дронами ВСУ загорелся промобъект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru