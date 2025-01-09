В МЧС выразили соболезнования родным погибших в Энгельсе пожарных

Личный состав МЧС России выразил соболезнования родным пожарных, погибших при ликвидации возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе Саратовской области, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Обломки украинского БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе

При исполнении служебного долга погибли Геннадий Афанасьев и Жаслан Телеупов. Отмечается, что пожарные страны скорбят о гибели боевых товарищей.

Ранее в Энгельсе после атаки дронами ВСУ загорелся промобъект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВСУПожарныеМЧС РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры