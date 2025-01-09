Аналитик заявил, что ставка по вкладу может упасть досрочно

По его словам, в некоторых случаях банк может снизить ставку раньше. Речь идет о депозитах с переменной доходностью. В этом случае в договоре прописывается алгоритм формирования ставки, завязанный, в том числе, на ключевую ставку Центробанка РФ.

В остальных случаях снижение ставок касается лишь вновь заключенных договоров, а тем, кто уже положил деньги в банк, беспокоиться не стоит, отметил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об открытии вклада банками без присутствия клиентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

